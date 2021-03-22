Маркес в стильной шапке, Раппопорт в casual и другие звезды на премьере благотворительного спектакля
Фото: Даниил Примак
Гостями необычной постановки стали многие звезды, часть гостей пришли семьями. Среди них были телеведущий Владимир Познер, журналистка, режиссер Фекла Толстая, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева с дочерью, актриса Ксения Раппопорт, чета Дроздовых-Певцовых с детьми, писательница Вера Полозкова.
Кроме того, поддержать проект пришли совладелец московской галереи современного искусства «Триумф» Емельян Захаров и дизайнер Александра Вертинская, актриса Ольга Ломоносова с дочерями, сценарист, продюсер Джаник Файзиев с дочерью, вокалистка группы Alai Oli Ольга Маркес, актер Степан Девонин, кинорежиссер Наталья Мещанинова с дочерью и другие.
Фото: Даниил Примак
Елена Борщева предпочла для мероприятия коричневые классические брюки и фиолетовую рубашку. Она уложила прямые волосы и дополнила образ крупными висячими серьгами. Ольга Ломоносова позировала фотографам вместе с дочерями. Она примерила широкий серый кардиган, светлую рубашку, серебристые брюки. Ольга Маркес появилась на премьере в черных джинсах, рыжей широкой кофте и стильной розовой шапке.
Фото: Даниил Примак
Владелица и основатель Pechersky Gallery Марина Печерская была в черной футболке, красной юбке с черным принтом, в руках она держала небольшую сумочку. Невероятно женственный образ дополнили объемные украшения: коричневый массивный браслет и серьги в форме ракушек.
Фото: Даниил Примак
Актриса Ксения Раппопорт выбрала для похода в театр стиль casual: на ней были светлые джинсы и черный лонгслив.
Напомним, благотворительный спектакль — это совместный проект театра и фонда «Дом с маяком» при поддержке Pechersky Foundation. Воспроизводя на сцене истории своих родителей, артисты стараются нащупать связь между поколениями. Средства, полученные от продажи билетов, перечисляются в фонд, под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые. Ближайшие спектакли 17 апреля в 15:00 и 18:00.
Фото: Даниил Примак
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