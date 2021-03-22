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Маркес в стильной шапке, Раппопорт в casual и другие звезды на премьере благотворительного спектакля

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Андрей Попов

Фото: Даниил Примак

В московском театре «Современник» 21 марта состоялась премьера благотворительного спектакля «Мам, а кто это на фото?».

Гостями необычной постановки стали многие звезды, часть гостей пришли семьями. Среди них были телеведущий Владимир Познер, журналистка, режиссер Фекла Толстая, бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева с дочерью, актриса Ксения Раппопорт, чета Дроздовых-Певцовых с детьми, писательница Вера Полозкова.

Кроме того, поддержать проект пришли совладелец московской галереи современного искусства «Триумф» Емельян Захаров и дизайнер Александра Вертинская, актриса Ольга Ломоносова с дочерями, сценарист, продюсер Джаник Файзиев с дочерью, вокалистка группы Alai Oli Ольга Маркес, актер Степан Девонин, кинорежиссер Наталья Мещанинова с дочерью и другие.

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Ольга Маркес

Фото: Даниил Примак

Елена Борщева предпочла для мероприятия коричневые классические брюки и фиолетовую рубашку. Она уложила прямые волосы и дополнила образ крупными висячими серьгами. Ольга Ломоносова позировала фотографам вместе с дочерями. Она примерила широкий серый кардиган, светлую рубашку, серебристые брюки. Ольга Маркес появилась на премьере в черных джинсах, рыжей широкой кофте и стильной розовой шапке.

Марина Печерская

Фото: Даниил Примак

Владелица и основатель Pechersky Gallery Марина Печерская была в черной футболке, красной юбке с черным принтом, в руках она держала небольшую сумочку. Невероятно женственный образ дополнили объемные украшения: коричневый массивный браслет и серьги в форме ракушек.

Ксения Раппопорт

Фото: Даниил Примак

Актриса Ксения Раппопорт выбрала для похода в театр стиль casual: на ней были светлые джинсы и черный лонгслив.

Напомним, благотворительный спектакль — это совместный проект театра и фонда «Дом с маяком» при поддержке Pechersky Foundation. Воспроизводя на сцене истории своих родителей, артисты стараются нащупать связь между поколениями. Средства, полученные от продажи билетов, перечисляются в фонд, под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые. Ближайшие спектакли 17 апреля в 15:00 и 18:00.

Фото: Даниил Примак

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