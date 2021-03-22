Маркес в стильной шапке, Раппопорт в casual и другие звезды на премьере благотворительного спектакля

Актриса Ксения Раппопорт выбрала для похода в театр стиль casual: на ней были светлые джинсы и черный лонгслив.

Напомним, благотворительный спектакль — это совместный проект театра и фонда «Дом с маяком» при поддержке Pechersky Foundation. Воспроизводя на сцене истории своих родителей, артисты стараются нащупать связь между поколениями. Средства, полученные от продажи билетов, перечисляются в фонд, под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые. Ближайшие спектакли 17 апреля в 15:00 и 18:00.