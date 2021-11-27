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Марк Рудинштейн в тяжелом состоянии — продюсер перенес срочную операцию
17 ноября кинопродюсер Марк Рудинштейн был доставлен в больницу с сердечным приступом. Два дня назад создатель «Кинотавра» впал в кому, а сегодня перенес экстренную операцию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
75-летнему Марку Рудинштейну сделали срочную трахеостомию. В ходе хирургического вмешательства продюсеру сформировали искусственное отверстие в шее, сообщает Telegram-канал Mash. Продюсер продолжает находиться в коме, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Обычно трахеостомия проводится у тяжелобольных пациентов, находящихся на ИВЛ.
Напомним, что Марк Рудинштейн пожаловался на боли в сердце и плохое самочувствие 16 ноября. Его близкие родственники вызвали кинопродюсеру скорую помощь. Приехавшие врачи определили у звезды сердечный приступ, после чего он был экстренно доставлен в больницу.
Фото и видео: Instagram