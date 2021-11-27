Марк Рудинштейн в тяжелом состоянии — продюсер перенес срочную операцию

75-летнему Марку Рудинштейну сделали срочную трахеостомию. В ходе хирургического вмешательства продюсеру сформировали искусственное отверстие в шее, сообщает Telegram-канал Mash. Продюсер продолжает находиться в коме, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Обычно трахеостомия проводится у тяжелобольных пациентов, находящихся на ИВЛ.

Напомним, что Марк Рудинштейн пожаловался на боли в сердце и плохое самочувствие 16 ноября. Его близкие родственники вызвали кинопродюсеру скорую помощь. Приехавшие врачи определили у звезды сердечный приступ, после чего он был экстренно доставлен в больницу.