Марк Цукерберг стал папой во второй раз

Миллиардер Марк Цукерберг, известный как основатель Facebook, стал папой во второй раз. У низ с супругой, Присциллой Чан, родилась дочь.

«Присцилла и я так счастливы приветствовать нашу дочь Августу! Мы написали ей письмо о мире, в котором, как мы надеемся, она вырастет. Но при этом мы надеемся, что она не станет взрослой слишком быстро!» — написал Цукерберг на ствоей странице.

В письме, которое пара писала для первой дочери Максимы, было написано о взрослении человека и мира. «Но вместо того, чтобы писать о взрослении, мы хотим поговорить о детстве <...> Детство прекрасно. Ты можешь быть ребенком лишь однажды, так что не трать время на излишние переживания о будущем. У тебя есть мы, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сделать мир лучшим местом для тебя», — цитирует его «РБК».