Миллиардер хочет провести больше времени с новорожденной дочерью

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что собирается взять декретный отпуск после рождения дочери. Об этом миллиардер написал в своем блоге. В этот раз Марк хочет воспользоваться возможностью разделить декретный отпуск на несколько частей.

«Один месяц отпуска я пробуду с Присциллой (Присцилла Чан — супруга Марка Цукерберга, — прим.ред.) и девочками, а затем мы проведем вместе целый месяц в декабре», — написал предприниматель под снимком дочери.

Напомним, Марк Цукерберг с супругой воспитывают двухгодовалую дочь Макс, родившуюся в конце 2015 года. Стоит отметить, что после рождения Макс миллиардер также брал двухмесячный декретный отпуск. О второй беременности Присциллы Чан стало известно в марте этого года.