Марк Цукерберг показал фотографию беременной супруги
В блоге основателя Facebook появилась совместная фотография супругов
33-летний миллиардер Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с беременной супругой Присциллой Чан. Как подписал кадр основатель социальной сети, «Это один из моих любимых снимков, снятый на огромном леднике в Аляске с беременной Присциллой несколько недель назад». Как сообщает Daily Mail, в самом северном штате США Цукерберг с супругой отмечали 4 июля День независимости.
Напомним, Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в 2012 году. В 2015 году у супругов родилась дочь Макс, а в марте этого года стало известно о второй беременности Присциллы.
Фото: instagram.com, facebook.com