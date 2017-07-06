В блоге основателя Facebook появилась совместная фотография супругов

33-летний миллиардер Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с беременной супругой Присциллой Чан. Как подписал кадр основатель социальной сети, «Это один из моих любимых снимков, снятый на огромном леднике в Аляске с беременной Присциллой несколько недель назад». Как сообщает Daily Mail, в самом северном штате США Цукерберг с супругой отмечали 4 июля День независимости.