Марию Погребняк в розовом боди заподозрили в беременности

Особо внимательные фолловеры разглядели у Марии округлившийся живот: «Это боди так округляет живот или 🤰🤰🤰🤰🤰🤱🤱🤱», «А что с животом 😂? Сама как лопата, а живот 😂. Смешная», «Вы беременна 😍», «Это карантин округляет живот», «Поздравляем, Маша!!! Пусть будет девочка)))», «Я тоже подумала, что месяц 5 уже😂».

Многие оценили юмор многодетной мамы: «Пошла закапывать хейтеров», «Вот это лук👍🏻, вот это я понимаю!!! 🤣Никак картоху пошла сажать!», «Отличный способ проверить, ровно ли лежит плитка», «Виктория Сикрет отдыхает 😂», «Наряд супер! Ворон в огороде лопатой отпугивать самое то», «У марсианки посадка картошки», «Высадка инопланетян», «Счастливая, красивая, успешная, с отличным чувством юмора», «Картошку пошла сажать? 😂🔥».

Напомним, Мария Погребняк — супруга футболиста Павла Погребняка. Пара знакома еще со школьной скамьи, а свадьбу сыграли в 2014 году. Супруги воспитывают троих сыновей — 13-летнего Артема, 11-летнего Павла и 8-летнего Алексея.