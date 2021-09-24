Марию Максакову отправили на психиатрическую экспертизу

Мария Максакова получила от суда направление на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на комментарий самой певицы.

Уже несколько месяцев несовершеннолетние дети Максаковой по указу отца хотят отсудить у нее 260-метровую квартиру на Краснопресненской набережной. Поводом является дарственная, которую она ранее сама написала на их имя, находясь под давлением.

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным. Но, как мы помним по предыдущему случаю, результаты усердной и кропотливой работы экспертов судья Кузьмичев может запросто проигнорировать (не транжиря время и деньги налогоплательщиков на изучение всякой заумной писанины), и, руководствуясь исключительно внутренним предубеждением, вынести ошеломляющий по новизне и неожиданности вердикт», — заявила Максакова в беседе с журналистами.