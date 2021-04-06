Мария Захарова рассказала о тяжелых студенческих годах — «Мы думали, где взять еду»

Она не думала о будущем, потому что приходилось выживать. «Мы думали, где взять еду, где взять деньги на нее. Мало того, как доехать туда, где еду можно взять. Поэтому и в институт поступала, думая о каждом дне — как прожить», — уточнила дипломат.

Родители приказали дочери учиться хорошо, так как всех студентов должны были перевести на платное отделение, а «пощадить» могли только круглых отличников. «Они дали понять, что у нас финансовых возможностей нет, я должна надеяться на себя», — подчеркнула она. В эфире программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале «ТВЦ» Мария вспомнила, как однажды у нее украли ботинки. «Их украли зимой, и я вышла из института без них. Выхожу, слава Богу, не было минус 20, но была зима, сугробы», — отметила представитель МИД. Ей пришлось идти босиком.