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Мария Захарова рассказала о тяжелых студенческих годах — «Мы думали, где взять еду»

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Мария Захарова

Фото: Instagram/@mzakharovamid

Директор Департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о тяжелом студенчестве, где не было денег на еду.

Она развеяла некоторые мифы о своей биографии. Как уточнила пресс-секретарь, долгое время люди считали, что она выросла в богатой семье. Захарова появилась на свет в семье дипломата, поэтому сразу выбрала профессию в сфере международных отношений. Годы студенчества пришлись на сложное время.

Она не думала о будущем, потому что приходилось выживать. «Мы думали, где взять еду, где взять деньги на нее. Мало того, как доехать туда, где еду можно взять. Поэтому и в институт поступала, думая о каждом дне — как прожить», — уточнила дипломат.

Родители приказали дочери учиться хорошо, так как всех студентов должны были перевести на платное отделение, а «пощадить» могли только круглых отличников. «Они дали понять, что у нас финансовых возможностей нет, я должна надеяться на себя», — подчеркнула она. В эфире программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале «ТВЦ» Мария вспомнила, как однажды у нее украли ботинки. «Их украли зимой, и я вышла из института без них. Выхожу, слава Богу, не было минус 20, но была зима, сугробы», — отметила представитель МИД. Ей пришлось идти босиком.

Фото: Instagram/@mzakharovamid

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