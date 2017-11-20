Актриса отправилась на Алтай, чтобы очиститься физически и духовно.

28-летняя актриса Мария Шумакова запомнилась зрителям по роли полноватой Наташи в сериале «Сладкая жизнь». Однако в жизни Мария может похвастаться отличной фигурой — пышный бюст, изящная талия и никаких лишних килограммов. Актриса не ест мясо, о чем часто рассказывает в своем блоге. Но секрет идеальной фигуры Марии не только в вегетарианстве. Сегодня знаменитость опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о лечебном голодании. «Ровно год назад я впервые отправилась голодать в специальную клинику лечебного голодания. Мне очень понравилось. Произошёл ряд кардинальных изменений в привычке питания, во внешности и самое главное, произошло мощное духовное очищение. Весь год я грезила вернуться в любимое место и наконец случилось», — сообщила подписчикам Мария.

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) Ноя 19 2017 в 10:15 PST

Как оказалось, за год актриса набрала несколько килограммов: «В целом, держать вес довольно легко. Но меня выбила карьера: на двух важных для меня кастингах моему агенту и директору сообщили, что я слишком худая. И килограмм за килограммом всё вернулось. Ну и конечно, недавняя поездка в Италию тоже дала о себе знать». Звезда «Сладкой жизни» утверждает, что похудение — не основная цель ее визита в центр лечебного голодания: «Похудение для меня приятный бонус. Главная цель моего визита: полное очищение организма. В прошлый раз был замечательный эффект легкости и чистоты. Весь мой день расписан огромным количеством процедур. Так что в центре делают всё, чтобы всё лишнее покинуло вас».