Мария Шумакова, Анна Снаткина, Нелли Уварова с мужем и другие звезды на закрытой вечеринке «Амедиа»
Накануне, 12 декабря, звезды собрались в киностудии, чтобы поздравить кинокомпанию «Амедиа» с 15-летием. На закрытой вечеринке были замечены: Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко, Дарья Мороз, Александр Рева, Никита Панфилов, Анастасия Заворотнюк, Павел Трубинер, Иван Жидков, Нелли Уварова, Анна Снаткина, Мария Шумакова, Юлия Ауг, Прохор Дубравин группа «Арктик и Асти» и другие.
Специальными гостями стали министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и голливудский режиссер и продюсер Бретт Рэтнер, который прилетел в Москву для переговоров о международном сотрудничестве с руководством кинокомпании. Гостей встречал оркестр, исполнявший саундтреки из сериалов «Не родись красивой» и «Игра престолов», и огромный торт.
Перед празднованием состоялась актерская лаборатория, которая традиционно проходит в киностудии в преддверии нового года. Вот уже 8 лет молодые артисты выступают перед известными продюсерами с лучшими своими номерами. В этом году в состав жюри вошли: Леонард Блаватник, генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, продюсеры Александр Акопов, Александр Роднянский и Виктор Мирский, режиссёры Карен Оганесян и Максим Диденко, певец Леонид Агутин, главный продюсер «СТС» Екатерина Андриенко, генеральный продюсер «Амедиа Продакшн» Нелли Яралова.
Онлайн-сервис «Амедиатека» тоже праздновал юбилей — 5-летие.
Фото: архивы прес-служб