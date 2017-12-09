Звезды поздравили кинокомпанию «Амедиа» с 15-летием.

Накануне, 12 декабря, звезды собрались в киностудии, чтобы поздравить кинокомпанию «Амедиа» с 15-летием. На закрытой вечеринке были замечены: Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко, Дарья Мороз, Александр Рева, Никита Панфилов, Анастасия Заворотнюк, Павел Трубинер, Иван Жидков, Нелли Уварова, Анна Снаткина, Мария Шумакова, Юлия Ауг, Прохор Дубравин группа «Арктик и Асти» и другие.

Специальными гостями стали министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и голливудский режиссер и продюсер Бретт Рэтнер, который прилетел в Москву для переговоров о международном сотрудничестве с руководством кинокомпании. Гостей встречал оркестр, исполнявший саундтреки из сериалов «Не родись красивой» и «Игра престолов», и огромный торт.