Актриса и телеведущая сообщила, что с января будет вести новую передачу на главном телеканале страны.

Слухи о том, что Мария Шарапова возвращается на Первый канал, ходили давно. Наконец, она сама рассказала о том, что это будет за шоу, а также отметила удивительные предсказания своих подписчиков.

«Вот, чесслово, всем бы таких друзей-подписчиков, как у нас здесь! Горы сворачивать можно! Месяц назад я рассказала о том, что одной нашей подписчице @elenabeskhlebnova приснился сон, что я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что, действительно, принято решение, что я буду вести передачу на Первом канале. Подробности не писала, поскольку хотела быть уверенной, все так зыбко в нашем мире... Дальше больше, снится @elenabeskhlebnova другой сон, что будет премьера то ли сериала, то ли программы, имеющей 2 слова в своем названии, (но не Серебряный бор), я, конечно, подпрыгнула, поскольку уже знала рабочее название передачи - Рецепты Счастья..., но опять же промолчала ( надо было убедиться), но Леночке, сказала: ‘’Сон в руку’’. Вот и вся история)) Леночка, а вы заказы принимаете?!))) P.S В эфире с января... » — написала Шарапова в Instagram.

Фото: instagram, globallookpress. starface