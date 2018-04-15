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Дочь нежно поздравила Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем и показала ее старое фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Шукшиной

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Поклонники считают, что Мария Шукшина очень похожа на маму на этом снимке.

Сегодня легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина празднует юбилей. Ее 51-летняя дочь, Мария Шукшина, поздравила маму.

«Не верююю!!! Уже 80.....! Когда? Как?... Только вчера мама привозила жвачки из Анголы, модные джинсы и сабо из Польши... Только вчера я ныряла к тебе в постель под одеялко и смотрела через стекло двери на свет из папиного кабинета глубокой ночью... Господи!... Мама, живи долго! И дай Бог тебе здоровья! И спасибо тебе за все, родная!!!», — написала она в блоге и поделилась старым снимком.

«Какое лицо! Как жаль что мало снималась, зато каждая роль подарок. Вот и вашу, Маша работу смотрю тоже как подарок», «Глядя на фото, вспоминаются фильмы Трын-трава и Калина красная. Здоровья, здоровья и здоровья Вашей мамочке», «Какая красивая! Особенной, какой то русской красотой.. Долгие лета маме, здоровья духовного и телесного!!!», «Оо, здоровья моей любимой актрисе! Сегодня на работе весь день слушал песню "Последняя поэма" из кф-ма "Вам и не снилось". Как чувствовал...», «От всей души поздравляю вашу маму, Лидию Николаевну, талантливую актрису и красивую женщину, музу Василия Макаровича Шукшина, С Днем Рождения!!! Крепкого здоровья и долгие лета!!! Счастья и радости в жизни!!!», «Вы очень похожи на маму Я думала в кого вы такая красивая», «На этом фото вы копия мамы, в "Калине красной"... Ой, извините, это мама...», — обсуждают подписчики Марии.

Фото и видео: instagram

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