Дочь нежно поздравила Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем и показала ее старое фото

«Какое лицо! Как жаль что мало снималась, зато каждая роль подарок. Вот и вашу, Маша работу смотрю тоже как подарок», «Глядя на фото, вспоминаются фильмы Трын-трава и Калина красная. Здоровья, здоровья и здоровья Вашей мамочке», «Какая красивая! Особенной, какой то русской красотой.. Долгие лета маме, здоровья духовного и телесного!!!», «Оо, здоровья моей любимой актрисе! Сегодня на работе весь день слушал песню "Последняя поэма" из кф-ма "Вам и не снилось". Как чувствовал...», «От всей души поздравляю вашу маму, Лидию Николаевну, талантливую актрису и красивую женщину, музу Василия Макаровича Шукшина, С Днем Рождения!!! Крепкого здоровья и долгие лета!!! Счастья и радости в жизни!!!», «Вы очень похожи на маму Я думала в кого вы такая красивая», «На этом фото вы копия мамы, в "Калине красной"... Ой, извините, это мама...», — обсуждают подписчики Марии.