Мария Шарапова рассказала, как держит себя в форме после ухода из спорта: «Я начинаю свой день с литра воды»
34-летняя звезда российского тенниса Мария Шарапова объявила о решении оставить спорт около года назад. С тех пор спортсменка посвящает больше времени себе, своей семье и мужу.
Шарапова не понаслышке знает, что такое упорство и умение держать себя в форме. Спортсменка в 17 лет выиграла Уимблдон и стала первой ракеткой мира. Мария зарабатывала больше денег, чем ее коллеги на протяжении 11 лет – и все это благодаря усердному труду.
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Фото: Global Look Press
В интервью журналу Glamour звезда рассказала, как держит себя в форме без привычных профессиональных тренировок на корте.
Шарапова начинает свой день с одного литра воды и физической нагрузки. Необязательно каждое утро ходить в зал. Мария может потренироваться и 15 минут, и один час, главное, чтобы мышцы проснулись. Не стоит изнурять себя.
Также Шарапова чередует разные нагрузки и тренировки на тело, так как делать одно и тоже постоянно спортсменке надоедает. После ухода из тенниса нагрузки на руки у звезды стали меньше, поэтому она старается уделить тонусу этих мышц больше внимания.
Что касается воды, Мария уверена, что это необходимая часть для поддержания себя в форме. Спортсменка приучила себя пить достаточно воды еще во времена поездок по турнирам. «Я научилась этому благодаря моему виду спорта, потому что, путешествуя по миру, вы сталкиваетесь со сменой часовых поясов, разными условиями и переменами климата», – рассказала Шарапова.
Что касается питания, звезда старается интуитивно подходить к этому вопросу и прислушиваться к своим желаниям. Благодаря силовым нагрузкам она не ограничивает себя в питании, но обязательно заботиться о его балансе.
Фото и видео: Global Look Press
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