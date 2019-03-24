Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

В минувшем году стало известно, что 45-летняя Мария Порошина развелась со своим супругом, актером Ильей Древновым, а несколькими месяцами позднее актриса стала мамой в пятый раз. Имя своего избранника и отца долгожданного сына Порошина тщательно скрывает, однако СМИ уверены, что ее свадьба уже не за горами. После недавней премьеры фильма «Балканский рубеж» актрису увидели в компании незнакомца, с которым она под руку пошла в сторону ресторана. «Вы приходитесь кем-то Марии? — поинтересовались корреспонденты программы «Ты не поверишь» у мужчины. «Да, конечно», — ответил незнакомец и скрылся в помещении. Более того, как отмечает НТВ, на безымянном пальце правой руки актрисы сверкнуло кольцо, похожее на помолвочное.
После появления слухов о том, что отцом пятого ребенка Марии Порошиной является ее коллега по антрепризе Ярослав Бойко, актриса заявила, что ее избранник — бизнесмен-иностранец. Мама актрисы также подтвердила эту «легенду»: «Я не могу ничего про него сказать, потому что я его почти не знаю. Он живет за границей, дочь говорит, что в Испании», — цитирует StarHit.
Больше о беременности Марии Порошиной вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
_Фото: Instagram, кадры из программы
Видео: YouTube, Instagram