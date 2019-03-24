Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

В минувшем году стало известно, что 45-летняя Мария Порошина развелась со своим супругом, актером Ильей Древновым, а несколькими месяцами позднее актриса стала мамой в пятый раз. Имя своего избранника и отца долгожданного сына Порошина тщательно скрывает, однако СМИ уверены, что ее свадьба уже не за горами. После недавней премьеры фильма «Балканский рубеж» актрису увидели в компании незнакомца, с которым она под руку пошла в сторону ресторана. «Вы приходитесь кем-то Марии? — поинтересовались корреспонденты программы «Ты не поверишь» у мужчины. «Да, конечно», — ответил незнакомец и скрылся в помещении. Более того, как отмечает НТВ, на безымянном пальце правой руки актрисы сверкнуло кольцо, похожее на помолвочное.