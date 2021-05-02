Мария Порошина страдает от одиночества: «Второй половинки не хватает»

Актриса Мария Порошина в одиночку воспитывает трех младших детей – все они родились в браке с актером Ильей Древновым, с которым она развелась после рождения у нее младшего сына. При этом артистка принципиально не говорит ничего об отце мальчика.

Хотя она полностью погружена в работу и воспитание детей, она признается, что страдает от одиночества, и добавляет, что мужское присутствие и воспитание очень нужно и ее детям. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Караван историй».

«Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не «почему», а «для чего». Детям необходимо мужское воспитание. Мама может многое, но не все. Дочери совсем иначе слушают, слушаются отца. Женщина есть женщина, мужчина — совсем другое. Это сила, защита. Мужской авторитет — не пустой звук. Особенно для детей переходного возраста», – говорит Мария.

В интервью актриса упомянула и о своем бывшем муже, Гоше Куценко, который является отцом ее старшей дочери, Полины. Она отметила, что он никогда не бросал дочь и всегда выполнял свои родительские обязанности.

«Гоша не оставлял дочь ни на секунду и до сих пор держит руку на пульсе. Зачастую знает о ней больше, чем я. Как мама, общаюсь с ней в основном на женские темы, а он ее «сканирует» по всем направлениям. Да и остальные мои дети в каком-то смысле под Гошиным контролем. Недавно беседовал с Симой, и она прямо растаяла, слушала его с открытым ртом. Мужчина в доме — великая сила. Особенно такой продвинутый, интересный, обаятельный, как Гоша. Молодежь его любит, и он умеет разговаривать с молодыми. Симу сразу ободрил, чем-то порадовал и мгновенно установил контакт».