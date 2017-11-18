Мария Порошина рассказала, как победила неуверенность в себе

Мария Порошина — одна из самых красивых отечественных актрис. Звезда театра и кино — мама четверых детей. Старшая дочь Полина родилась в браке актрисы с актером Гошей Куценко, а отцом младших девочек — Серафимы, Аграфены и Глафиры — является актер Илья Древнов. Глядя на стройную многодетную маму Марию Порошину, сложно поверить, что несколько лет назад она страдала от неуверенности в себе. После рождения детей Мария долго не могла избавиться от лишнего веса. В итоге Порошиной помогла подруга: «В какой-то момент коллега Наташа Антонова достаточно жестко прокомментировала мою внешность. И добавила, что после этого я вправе больше с ней не общаться, но промолчать она не могла — ведь мы подруги», —цитирует актрису портал StarHit.