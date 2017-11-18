logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мария Порошина рассказала, как победила неуверенность в себе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Мария Порошина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса призналась, что в определенный момент жизни страдала от комплексов.

Мария Порошина — одна из самых красивых отечественных актрис. Звезда театра и кино — мама четверых детей. Старшая дочь Полина родилась в браке актрисы с актером Гошей Куценко, а отцом младших девочек — Серафимы, Аграфены и Глафиры — является актер Илья Древнов. Глядя на стройную многодетную маму Марию Порошину, сложно поверить, что несколько лет назад она страдала от неуверенности в себе. После рождения детей Мария долго не могла избавиться от лишнего веса. В итоге Порошиной помогла подруга: «В какой-то момент коллега Наташа Антонова достаточно жестко прокомментировала мою внешность. И добавила, что после этого я вправе больше с ней не общаться, но промолчать она не могла — ведь мы подруги», —цитирует актрису портал StarHit.

Как призналась Мария, слова Антоновой ее очень задели, и за короткий срок она смогла избавиться от 18 килограммов. Вместе с лишним весом ушли и комплексы. Теперь актриса вновь чувствует себя по-настоящему счастливой и уверяет, что, преодолевая трудности, понимаешь, что живешь.

Фото: instagram, eastnews

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...