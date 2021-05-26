Мария Порошина рассказала, где берет энергию на воспитание пятерых детей
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Фото: Instagram/@poroshinamariyamikhaylovna
Девочки Серафима и Полина уже взрослые. Аграфене — десять лет, Глафире — пять. Сына Андрея актриса родила в 2019 году. Недавно она рассказала, что ее возлюбленный и отец мальчика живет за границей. Больше никаких данных о нем актриса раскрывать не стала. Сына артистка тоже прятала от посторонних глаз.
Как уточнила звезда, сын в ее семье — самый спокойный. Порошина с раннего возраста хотела иметь многодетную семью.
У всех детей Марии свои обязанности по уборке в доме. Кроме того, запрещается повышать друг на друга голос. «Дети — это и работа, которую ты обязан выполнить на этой земле, причем сделать все достойно, с максимальной любовью и самоотдачей. Порой бывает безумно трудно, доходит до отчаяния, когда идет непонимание ситуации в воспитании. Понимаешь, что кроме любви, ласки, объятий, доверия и всепрощения в сложных периодах подросткового возраста, ничто не будет действовать», — призналась она и добавила, что дети держат ее в тонусе.
У Порошиной после появления детей не бывает состояния апатии. «Они не дают возможности опустить руки, с ними ты постоянно принимаешь решения и двигаешься вперед», — добавила она, пишет Wday.ru.
Фото и видео: Instagram/@poroshinamariyamikhaylovna
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