Мария Порошина рассказала, где берет энергию на воспитание пятерых детей

Девочки Серафима и Полина уже взрослые. Аграфене — десять лет, Глафире — пять. Сына Андрея актриса родила в 2019 году. Недавно она рассказала, что ее возлюбленный и отец мальчика живет за границей. Больше никаких данных о нем актриса раскрывать не стала. Сына артистка тоже прятала от посторонних глаз.

Как уточнила звезда, сын в ее семье — самый спокойный. Порошина с раннего возраста хотела иметь многодетную семью.