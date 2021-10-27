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Мария Порошина раскрыла самое суровое наказание для своих детей, когда они не слушаются

Актриса – многодетная мама, у которой пятеро детей, четыре дочери и младший сын. Мария признается, что не готова оставлять своих детей надолго, даже если она на съемках в другом городе, и поделилась собственными методами воспитания.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Порошина

Фото: Скриншот, kino-teatr.ru

Мария Порошина рассказала в беседе с изданием Teleprogramma, как предпочитает воспитывать своих детей. Стоит отметить, что у Марии есть маленький сын и четыре дочери, одна из которых уже пошла по стопам матери.

Мария возит с собой детей, даже если уезжает на гастроли:

«Надолго детей не оставлю, чтобы наш контакт не рушился, не терялись нити любви. Все свободное время мы с детьми проводим вместе», – отметила она.

Однако она считает верным и предупреждать шалости, назвав самое суровое наказание:

«Когда мама перестает с ними общаться. Если понимаю, что ребенок немного привирает или не слушается, то просто прекращаю с ним разговаривать. Помню, что и для меня в детстве самое худшее наказание было, когда родители просто игнорировали меня. Так продолжалось, пока я не признавала свою вину», – вспоминает Мария.

Сегодня со своими детьми она поступает так же:

«Вот так же происходит и у нас в семье. Мне кажется, что крик, оскорбления, порицания приносят только вред. У нас в семье есть правила поведения: никто не повышает друг на друга голос, старшие отвечают за младших. Каждому даю мелкие домашние задания по уборке, которые они всегда выполняют», – объяснила она.

Фото: Global Look press, кадры из фильмов