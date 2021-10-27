Мария Порошина раскрыла самое суровое наказание для своих детей, когда они не слушаются
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Фото: Скриншот, kino-teatr.ru
Мария Порошина рассказала в беседе с изданием Teleprogramma, как предпочитает воспитывать своих детей. Стоит отметить, что у Марии есть маленький сын и четыре дочери, одна из которых уже пошла по стопам матери.
Мария возит с собой детей, даже если уезжает на гастроли:
«Надолго детей не оставлю, чтобы наш контакт не рушился, не терялись нити любви. Все свободное время мы с детьми проводим вместе», – отметила она.
Однако она считает верным и предупреждать шалости, назвав самое суровое наказание:
«Когда мама перестает с ними общаться. Если понимаю, что ребенок немного привирает или не слушается, то просто прекращаю с ним разговаривать. Помню, что и для меня в детстве самое худшее наказание было, когда родители просто игнорировали меня. Так продолжалось, пока я не признавала свою вину», – вспоминает Мария.
Сегодня со своими детьми она поступает так же:
«Вот так же происходит и у нас в семье. Мне кажется, что крик, оскорбления, порицания приносят только вред. У нас в семье есть правила поведения: никто не повышает друг на друга голос, старшие отвечают за младших. Каждому даю мелкие домашние задания по уборке, которые они всегда выполняют», – объяснила она.
Фото: Global Look press, кадры из фильмов