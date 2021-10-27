Мария Порошина раскрыла самое суровое наказание для своих детей, когда они не слушаются

Мария Порошина рассказала в беседе с изданием Teleprogramma, как предпочитает воспитывать своих детей. Стоит отметить, что у Марии есть маленький сын и четыре дочери, одна из которых уже пошла по стопам матери.

Мария возит с собой детей, даже если уезжает на гастроли:

«Надолго детей не оставлю, чтобы наш контакт не рушился, не терялись нити любви. Все свободное время мы с детьми проводим вместе», – отметила она.