Мария Порошина показала редкое фото с подросшей красавицей-дочкой: «Копия папы!»

Мария Порошина опубликовала в Instagram редкое фото с 10-летней дочерью Аграфеной, которую она родила в браке с актером Ильей Древновым. Артистка со своей подросшей красавицей собрали десятки комплиментов от поклонников, многие отметили, что девочка очень похожа на отца.

На фото загоревшие Мария и Аграфена позируют на фоне заката и берега моря. Поклонники актрисы вычислили, что она отдыхает с семьей в Анапе.