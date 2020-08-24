Мария Порошина показала редкое фото с подросшей красавицей-дочкой: «Копия папы!»
Фото: www.instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/
Мария Порошина опубликовала в Instagram редкое фото с 10-летней дочерью Аграфеной, которую она родила в браке с актером Ильей Древновым. Артистка со своей подросшей красавицей собрали десятки комплиментов от поклонников, многие отметили, что девочка очень похожа на отца.
На фото загоревшие Мария и Аграфена позируют на фоне заката и берега моря. Поклонники актрисы вычислили, что она отдыхает с семьей в Анапе.
«Мария, вы такая жизнерадостная, я вас обожаю», «Красавицы», «Копия папы!», «Дети — это счастье. Вы обе прекрасны», «Самая прекрасная мамочка», «Красотки какие», «Прекрасная, естественная, жизнерадостная женщина», «Милые, загорелые», «Принцессы», — написали в комментариях.
Напомним, у Марии Порошиной есть 24-летняя дочь Полина от Гоши Куценко. Троих девочек — Серафиму, Аграфену и Глафиру — актриса родила во время 17-летнего брака с Ильей Древновым. Позже на него она пыталась записать сына Андрея (мальчику 1,5 года), но актер в суде доказал, что ребенок не его. Имя отца сына Мария Порошина скрывает.
Фото и видео: Instagram Марии Порошиной, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!