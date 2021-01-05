Мария Порошина показала нежное фото с 2-летним с сыном

«Красоточка», «Наша красавица любимая! Как Снегурочка, здоровья и счастья вам! Берегите себя», «Мария, с новым годом. Бесконечной любви и здоровья вашей семье», «Прелесть», «Хороша», — выразили эмоции поклонники актрисы.

Мария Порошина — счастливая многодетная мать. У нее четыре дочери: 24-летняя Полина, 15-летняя Серафима, 10-летняя Аграфена и Глафира, которой скоро исполнится 5 лет. Также в возрасте 45-лет актриса родила сына Андрея. Но кто является отцом мальчика, до сих пор неизвестно. Мария записала отцом ребенка бывшего мужа Илью Древнова (от него она родила троих младших дочерей), но он в суде доказал, что не является отцом малыша.

Отцом Полины является Гоша Куценко, с которым у Порошиной в юности был пятилетний роман. Актеры всю жизнь сохраняют дружбу и признаются друг другу в теплых чувствах.