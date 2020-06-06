Мария Погребняк вылечилась от коронавируса: «Ура, свобода!»
Фото: Instagram Марии Погребняк
Несколько недель назад стало известно, что семья футболиста Павла Погребняка заболела коронавирусом. Супруга спортсмена, 31-летняя Мария Погребняк, регулярно отчитывалась в блоге о своем здоровье, а в субботу, 6 июня, сообщила, что ее выписали. «Ураааааа!СВОБОДАаааааа! Я вас ЛЮБЛЮюююююю! Спасибо вам за поддержку», — подписала блондинка очень эмоциональное видео.
В комментариях к записи Мария сообщила, что в ее семье вылечились все, кроме ее свекрови. Кроме того, она отметила, что Павла выписали из больницы.
Фото: Instagram Марии Погребняк
«Представляю Вашу радость, я так же радовалась, когда вышла на улицу после двух недель, проведённых в обсерваторе😊Поздравляю!!!», «Поздравляю вас и вашу семью👍👍👍здоровья вам всем❤️», «❤️ Отмотала срок))», «Красотуля! Я очень рада за тебя, что болезнь ушла. Счастья и благополучия вашей семье!!!!», «Мы рады за тебя, молодец!!!», «Всем здоровья», — пишут фолловеры.
По данным на сегодняшний день в России зафиксировано 458689 случаев заболевания COVID-19, 8855 из которых выявлены за последние сутки. При этом, 221388 человек выздоровело и 5725 скончалось.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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