Мария Погребняк вылечилась от коронавируса: «Ура, свобода!»

«Представляю Вашу радость, я так же радовалась, когда вышла на улицу после двух недель, проведённых в обсерваторе😊Поздравляю!!!», «Поздравляю вас и вашу семью👍👍👍здоровья вам всем❤️», «❤️ Отмотала срок))», «Красотуля! Я очень рада за тебя, что болезнь ушла. Счастья и благополучия вашей семье!!!!», «Мы рады за тебя, молодец!!!», «Всем здоровья», — пишут фолловеры.

По данным на сегодняшний день в России зафиксировано 458689 случаев заболевания COVID-19, 8855 из которых выявлены за последние сутки. При этом, 221388 человек выздоровело и 5725 скончалось.