Мария Погребняк сменила имидж, а ее сравнили с Сергеем Зверевым

«Чем-то на Зверева стали похожи», «Ну..мне кажется чёлка это не ваше. Это сугубо мое мнение. Немного Зверев получился», «Вы красивая, но мне кажется, что без челки лучше...», «а-ля Зверев, Сереженька. Можно издалека перепутать», «Зверев однозначно, одно лицо, не ужели не видите, сколько можно!», «Сам Сергей Зверев к нам пожаловал?», - разгромили Марию в комментариях.

Но нашлись и те, кому ее преображение понравилось: «Очень красивая , стильная , супер. Очень приятно за вами наблюдать .», «Ну, Маша. Ну красотка !!!»

На критику Погребняк не отреагировала, но вскоре показала, как изменила и супруга: Павел сменил цвет волос, став платиновым блондином. «Психанули. Вы узнаете моего мужа? идёт или нет?», - в очередной раз поинтересовалась Мария.