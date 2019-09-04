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Мария Погребняк сменила имидж, а ее сравнили с Сергеем Зверевым

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария и Павел Погребняки

Фото: Instagram

Инсталеди поменяла внешний вид и супругу.

Мария Погребняк изменила прическу и цвет волос. Одна из самых популярных блогерш теперь носит челку.

Результатом преображений она поделилась с подписчиками в Instagram, но получила приличную долю критики.

«Чем-то на Зверева стали похожи», «Ну..мне кажется чёлка это не ваше. Это сугубо мое мнение. Немного Зверев получился», «Вы красивая, но мне кажется, что без челки лучше...», «а-ля Зверев, Сереженька. Можно издалека перепутать», «Зверев однозначно, одно лицо, не ужели не видите, сколько можно!», «Сам Сергей Зверев к нам пожаловал?», - разгромили Марию в комментариях.

Но нашлись и те, кому ее преображение понравилось: «Очень красивая , стильная , супер. Очень приятно за вами наблюдать .», «Ну, Маша. Ну красотка !!!»

На критику Погребняк не отреагировала, но вскоре показала, как изменила и супруга: Павел сменил цвет волос, став платиновым блондином. «Психанули. Вы узнаете моего мужа? идёт или нет?», - в очередной раз поинтересовалась Мария.

«Кайф. мне нра», - первой отметилась в комментариях Ольга Бузова.

«Интересный образ у мужа, но на мой взгляд его натуральный цвет волос идёт ему больше», «Я б сказала ему так даже лучше»? – отметили фолловеры.

А вам понравилось, как преобразились Мария и Павел?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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