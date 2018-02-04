Супруга футболиста Павла Погребняка призналась, почему часто спускается в метро.

29-летняя Мария Погребняк не перестает удивлять своих фолловеров и публиковать провокационные снимки. Так, некоторое время назад модель и дизайнер поделилась в Instagram снимком, сделанным в вагоне метро. «Все так удивляются когда видят меня в метро? Я часто передвигаюсь на метро🚇 особенно в центр! Быстро, без пробок🔝, а ещё я очень люблю запах метрополитена🙈 почему не изобретут духи с запахом метро?🤔 я бы купила😂», — подписала кадр Мария.

Многие подписчики согласились с Погребняк и пожелали купить такие же духи. Некоторые отметили, что вызывающий внешний вид Марии удивляет попутчиков: «В шубе за 5 миллионов 😂 в метро 💪🏽 это сильно . Есть же на такие случаи пуховики», «По-моему вы сами делаете акцент на то, что вы в метро», «Удивляются не тебе! А твоему внешнему виду, слишком дорогой одежде !!!» В ответ на эти комментарии Мария Погребняк дополнила публикацию, рассказав, как ездила на свидания: «У меня в 15,16,17,18 лет не было машины 🚗 и к будущему мужу на романтики я ездила на метро в шикарном платье, на шпильках 16 см, с укладкой и макияжем!»

Напомним, отношения Марии Шаталовой и Павла Погребняка завязались во время учебы в школе. В одном из недавних интервью супруга футболиста вспомнила, как вместо уроков ездила к возлюбленному в Ярославль, где он строил спортивную карьеру: «Я каждый день ездила на электричке за 50 рублей, где-то в последнем вагоне, где находится туалет. Но мне было самое главное — до него доехать».

Фото: instagram