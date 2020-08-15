Мария Погребняк рассказала о нападении маньяка: «Я собрала все свои силы и прыгнула на него»
Фото: Instagram/ @mariapoga_
Мария Погребняк уже рассказывала, что в ее жизни произошел жуткий случай - 9 лет назад на нее в собственном доме напал маньяк. Тогда девушка жила в съемной квартире на первом этаже. Подробности страшной истории жена футболиста решила раскрыть только сейчас. По словам Марии все произошло ночью. Злоумышленник пробрался в квартиру, он хорошо подготовился к преступлению: на его руках были перчатки, в качестве оружия он собирался использовать нож.
По словам Погребняк, она не стала прятаться от маньяка, а решила действовать.
«Я просто всю свою силу собираю и прыгаю на него. Нож - не нож, оружие - не оружие. Я просто прыгаю со всей дури на него и отталкиваю», - рассказала Мария. Помогли спугнуть маньяка и громкие крики девушки. Соседи проснулись и начали кричать, что вызывают полицию.
Позже следователи рассказали жене футболиста, что преступник весь день следил за ней и ждал момента, когда можно будет напасть. Нестандартные действия Марии выбили злоумышленника из колеи, и он был вынужден скрыться. Маньяка до сих пор не нашли, и это очень пугает мать троих детей.
Погребняк призналась, что теперь боится темноты и ночью не может находиться в доме одна. Этот случай оставил в ее памяти глубокий след. Мария Пыталась обращаться к психологам, но это давало только кратковременный эффект.
Мария Погребняк - жена известного футболиста Павла Погребняка. С супругом она познакомилась, когда оба еще учились в школе. В 2006 году Мария и Павел поженились. У пары трое сыновей: Павел, Артем и Алексей. У светской львицы есть образование бухгалтера. Сейчас Мария занимается развитием собственного бизнеса.
Недавно семья Марии переболела коронавирусом. Светская львица рассказала, что ей даже пригласили стать донором плазмы для больных COVID-19, и она согласилась, но впоследствии выяснилось, что из этой затеи ничего не выйдет - вес мамы троих детей меньше 50 килограммов.
Фото и видео: Instagram
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