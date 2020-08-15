Мария Погребняк рассказала о нападении маньяка: «Я собрала все свои силы и прыгнула на него»

По словам Погребняк, она не стала прятаться от маньяка, а решила действовать.

«Я просто всю свою силу собираю и прыгаю на него. Нож - не нож, оружие - не оружие. Я просто прыгаю со всей дури на него и отталкиваю», - рассказала Мария. Помогли спугнуть маньяка и громкие крики девушки. Соседи проснулись и начали кричать, что вызывают полицию.

Позже следователи рассказали жене футболиста, что преступник весь день следил за ней и ждал момента, когда можно будет напасть. Нестандартные действия Марии выбили злоумышленника из колеи, и он был вынужден скрыться. Маньяка до сих пор не нашли, и это очень пугает мать троих детей.

Погребняк призналась, что теперь боится темноты и ночью не может находиться в доме одна. Этот случай оставил в ее памяти глубокий след. Мария Пыталась обращаться к психологам, но это давало только кратковременный эффект.