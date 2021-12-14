Мария Погребняк рассказала, как спасала от вредных привычек известного блогера Илью Милохина

Она призналась, что знала о пагубных привычках своего подопечного, но боролась за его здоровье. «Всего через полтора месяца после того, как он приехал из Анапы, я поняла, что с Ильей что-то не так», — приводит слова Марии «Комсомольская правда».

Мария пошла блогеру навстречу, наняв лучших наркологов. Она была уверена, что все еще есть шанс вернуть его к нормальной жизни. Так и получилось: после курса лечения Милохин забыл о своих губительных пристрастиях на долгий срок.

Тогда карьера Милохина пошла в гору. Дробыш взял его в группу, выпустили несколько треков. Но потом Милохин попал в нехорошую компанию и под ее влиянием вновь принялся за старое. И тогда композитор выгнал Илью (перед этим Милохин сорвал выступление коллектива).

«Виктор Дробыш правильно сделал. Он показал Илье, что можно в одну минуту все потерять. Виктор Яковлевич потрясающий человек», — прокомментировала Мария Погребняк.

Мария уверена, что ее подопечный не справился с популярностью. Она вновь приложила все силы, чтобы помочь молодому человеку. «И я, и вся наша команда категорически против наркотиков. Но я взрослый человек, и я помогла ему опять», — говорит Погребняк.

После полугодового капитального лечения, по ее словам, в команду вернулся совершенно нормальный, другой Илья.