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Мария Погребняк призналась, какой ее никогда не увидит муж

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Погребняк

Фото: Instagram Марии Погребняк

Супруга футболиста Павла Погребняка рассказала, в каком виде может показаться только перед детьми.

Фолловеры Марии Погребняк привыкли видеть ее идеальной в любой ситуации — будь-то игры с детьми, важное мероприятие или отдых на море. Мария неоднократно рассказывала, что внешний вид — один из залогов счастливой семейной жизни. Тем не менее, даже идеальные инстадивы болеют. Несколько часов назад блондинка откровенно рассказала подписчикам о болезни и призналась, какой ее никогда не увидит супруг: «Хотите себя опишу, как я болею?! Вы меня такую никогда не видели и не увидите, как и мой муж ) я такой могу быть только с детьми😂 На голове причёска - я упала с самосвала, тормозила головой🙈Прикид: футболка мужа, которая на 10 размеров больше🤣 штаны вообще не знаю чьи🤦🏼‍♀️ и тёплые вязаные шерстяные носочки от бабушки🙈».

«Вы не одна так выглядите с простудой, мы все такие», «Машенька, выздоравливайте», «Тут я , Маш, с вами не соглашусь. Мы-то ладно, нам не надо вас видеть, если вы не хотите. Но мужу почему нельзя вас видеть болеющей? Он один из близких вам людей. А близким иногда плохо бывает и помощь нужна. Если человек ломает ногу или что-то ещё приключается, то порой кроме мужа и помочь некому», «Я тоже такая «красавица», когда болею)))», «Будто меня сейчас описала», «Зато настоящая», — прокомментировали запись фолловеры.

А как вы выглядите во время болезни?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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