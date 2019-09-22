Мария Погребняк призналась, какой ее никогда не увидит муж

«Вы не одна так выглядите с простудой, мы все такие», «Машенька, выздоравливайте», «Тут я , Маш, с вами не соглашусь. Мы-то ладно, нам не надо вас видеть, если вы не хотите. Но мужу почему нельзя вас видеть болеющей? Он один из близких вам людей. А близким иногда плохо бывает и помощь нужна. Если человек ломает ногу или что-то ещё приключается, то порой кроме мужа и помочь некому», «Я тоже такая «красавица», когда болею)))», «Будто меня сейчас описала», «Зато настоящая», — прокомментировали запись фолловеры.

А как вы выглядите во время болезни?