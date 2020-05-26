Мария Погребняк призналась, что не взяла фамилию мужа после свадьбы: «Надеюсь, наша дочь будет носить это имя»

Недавно стало известно, что семья известного футболиста Павла Погребняка заразилась коронавирусом. Заболели все: он, жена Мария, трое сыновей, мать и теща. Мария Погребняк держит подписчиков в курсе того, как ее семья борется с недугом.

Во время общения с поклонниками жена футболиста рассказала, что Павел находится в больнице под присмотром врачей, а все остальные члены семьи — дома. При этом ей самой и троим сыновьям стало уже легче, а состояние обеих бабушек резко ухудшилось.