Мария Погребняк призналась, что не взяла фамилию мужа после свадьбы: «Надеюсь, наша дочь будет носить это имя»
Фото: Starface
Недавно стало известно, что семья известного футболиста Павла Погребняка заразилась коронавирусом. Заболели все: он, жена Мария, трое сыновей, мать и теща. Мария Погребняк держит подписчиков в курсе того, как ее семья борется с недугом.
Во время общения с поклонниками жена футболиста рассказала, что Павел находится в больнице под присмотром врачей, а все остальные члены семьи — дома. При этом ей самой и троим сыновьям стало уже легче, а состояние обеих бабушек резко ухудшилось.
Фото: Instagram
Также Мария развеяла сомнения тех, кто до сих пор не верит в реальную угрозу COVID-19. Она призналась, что и сама раньше считала коронавирус вымыслом. Но только до тех пор, пока зараза не свалила всю ее семью. Блогер показала подписчикам результаты своего тестирования.
Фото: Instagram
Подписчики обратили внимание, что в документах у Марии Погребняк значится другая фамилия. В ответ на вопрос, почему, Мария призналась, что после свадьбы оставила свою девичью фамилию Шаталова. Она также добавила, что мечтает о том, что у нее с мужем после троих сыновей будет еще и дочь. И тогда она станет настоящей Машей Погребняк.
Фото: Instagram
Погребняк напомнила, что они с мужем знакомы с детства — учились в одной школе, и их любовь длится практически всю их жизнь.
Фото: Instagram
Также она рассказала, что у них с Павлом было четыре свадьбы, и самая главная — в 2006 году.
Фото: Instagram
Отметим, что, по данным на 26 мая 2020 года, в России зафиксировали 362 342 заражения коронавирусом. За последние сутки из больниц выписали 12 331 человека, поборовшего COVID-19.
Фото и видео: Instagram, Starface
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