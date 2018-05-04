Мария Погребняк похвасталась фигурой своей мечты

«Маша, ты красотка! Но очень худенькая! Ну реально!», «А я тут красоты даже не вижу , а виду изможденное тело ... здоровье так не выглядит», «Ничего красивого грудь силикон, а внизу анерексия((», «Шикарная фигура🔥👍 Такая фигура с 3 детьми огромный труд! Вы молодец!!! Не слушайте и не обращайте внимание на тех кто пишет гадости это зависть!», «А по мне вы просто идеальная!👍🏻 Стройная, спортивная и при этом женственная и сексуальная! Вы просто большая молодчина!», «Ну не знаю, не знаю по поводу хорошей формы😕, фигура да, но такая сильная худоба не к лицу», «Ужасный живот,зря деньги потратила (((мужчинам не нравятся такие засушенные))) и если бы ещё сама этого добилась,а не с помощью целой команды хирургов было с чего может брать пример,а так....» — написали фолловеры в комментариях к фотографии мамы троих детей.

Фото: instagram