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Мария Погребняк показала, как дети носят ее на руках

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Мария Погребняк с сыновьями

Фото: Instagram/ @mariapoga_

Жена известного футболиста решила рассказать подписчикам, почему она так гордится своей фигурой

Мария Погребняк уделяет много внимания своей внешности. Супруга нападающего футбольного клуба «Урал» родила троих детей, но несмотря на это, находится в прекрасной форме. Длинные стройные ноги, подтянутый пресс, статная осанка - все это Мария регулярно демонстрирует в своем Инстаграм. На этот раз жена футболиста решила показать и практическую пользу от небольшого веса.

«Ещё один плюс моего веса- дети могут носить меня на руках», - написала светская львица, продемонстрировав, как ее сыновья с легкостью поднимают маму.

«Есть снежинка! А у вас мама-пушинка! 👍🔥👏😉», «Прям дюймовочка☀️», «Наверное башмаки тяжелее чем сама», «Тяжелее вас , только крассовки)», - шутят в комментариях подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Мария Погребняк - жена известного футболиста Павла Погребняка. С супругом она познакомилась, когда оба еще учились в школе. В 2006 году Мария и Павел поженились. У пары трое сыновей: Павел, Артем и Алексей. У светской львицы есть образование бухгалтера. Сейчас Мария занимается развитием собственного бизнеса.

Недавно семья Марии переболела коронавирусом. Светская львица рассказала, что ей даже пригласили стать донором плазмы для больных COVID-19, и она согласилась, но впоследствии выяснилось, что из этой затеи ничего не выйдет - вес мамы троих детей меньше 50 килограммов.

_Фото и видео: Instagram/@mariapoga__

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