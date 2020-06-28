Мария Погребняк показала, как дети носят ее на руках

«Есть снежинка! А у вас мама-пушинка! 👍🔥👏😉», «Прям дюймовочка☀️», «Наверное башмаки тяжелее чем сама», «Тяжелее вас , только крассовки)», - шутят в комментариях подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Мария Погребняк - жена известного футболиста Павла Погребняка. С супругом она познакомилась, когда оба еще учились в школе. В 2006 году Мария и Павел поженились. У пары трое сыновей: Павел, Артем и Алексей. У светской львицы есть образование бухгалтера. Сейчас Мария занимается развитием собственного бизнеса.

Недавно семья Марии переболела коронавирусом. Светская львица рассказала, что ей даже пригласили стать донором плазмы для больных COVID-19, и она согласилась, но впоследствии выяснилось, что из этой затеи ничего не выйдет - вес мамы троих детей меньше 50 килограммов.