Мария Погребняк показала архивные фото из семейного альбома: «Мы такие классные»

На одной из фотографий видно, что все три сына Погребняков позируют в одинаковых светлых костюмах. «Собираются на свадьбу», — пояснила за кадром Мария. Дело в том, что Мария и Павел расписались в октябре 2010 года, когда у них уже было два сына. Денег на большое торжество тогда у семьи не было, и пышную свадьбу они сыграли лишь в 2014-м.

Мария и Павел Погребняк были знакомы со школы. Тогда у них вспыхнули чувства, а Мария ради будущего мужа даже ездила к нему на сборы в другой город. Супруги отмечают, что их чувства не остыли и по сей день.