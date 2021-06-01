Мария Погребняк об отношениях с мужем и «чувствах» Ильи Милохина к ней

Мария прокомментировала слухи о том, что один из блогеров, живущий в ее Тикток-хаусе, Илья Милохин, в нее влюблен.

По ее словам, ничего особенного в этом нет.

«У Ильи никогда не было семьи. Когда он говорит о любви, он любит меня, как мать», — объяснила она.

«СМИ просто переворачивают то, что он говорит. Он говорил, что хочет найти девушку такую же, как Мария Погребняк. Но незамужнюю. Которая не тянет тебя вниз, а, наоборот, превозносит как мужчину».

Она сравнила его со своим старшим сыном Артемом — когда ему нравится какая-то девушка, она тоже обязательно высокая и худая блондинка, как мать.

Мария рассказала про ситуацию с Алисой Аршавиной и жестко осудила футболиста.

«Это не мужской поступок. Ты это девушку увел из семьи, у нее был муж, был ребенок. Она тебе доверилась. Она думала, что ты возьмешь на себя ответственность за нее, за ее ребенка. Ну оплати ты ей это лечение», — говорит Погребняк.

«У вас совместная дочка. Где же дочке жить? Оставь ты ей этот дом или квартиру. Это не мужской поступок».

При этом она не одобряет и Алису. Ведь она знала, что у Аршавина уже много разводов, но все равно надеялась, что станет для него единственной.