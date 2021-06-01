Мария Погребняк об отношениях с мужем и «чувствах» Ильи Милохина к ней
Мария Погребняк стала гостьей YouTube-шоу «Лучше правду» с Суреном Каграмановым и поговорила с ведущим о своих отношениях, подопечных и коллегах по цеху.
Мария и Павел уже отметили годовщину свадьбы и звезда раскрыла, в чем секрет их крепкого брака.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/mariapoga
По словам Марии, причина их крепкого брака в свободе и отсутствии ограничений, которые часто бывают во многих парах.
«Мой муж — не моя собственность. Он ходит туда, куда хочет, и делает, что хочет». Сама Мария живет так же. Это распространяется и на работу. Например, Павел не одобряет увлечение Марии блогерством, но не препятствует этому. Из-за того, что в видео Марии не бывает футболиста, многие поклонники даже решили, что они расстались. Как объяснила Мария, Павел попросту не хочет нигде светиться.
Мария прокомментировала слухи о том, что один из блогеров, живущий в ее Тикток-хаусе, Илья Милохин, в нее влюблен.
По ее словам, ничего особенного в этом нет.
«У Ильи никогда не было семьи. Когда он говорит о любви, он любит меня, как мать», — объяснила она.
«СМИ просто переворачивают то, что он говорит. Он говорил, что хочет найти девушку такую же, как Мария Погребняк. Но незамужнюю. Которая не тянет тебя вниз, а, наоборот, превозносит как мужчину».
Она сравнила его со своим старшим сыном Артемом — когда ему нравится какая-то девушка, она тоже обязательно высокая и худая блондинка, как мать.
Мария рассказала про ситуацию с Алисой Аршавиной и жестко осудила футболиста.
«Это не мужской поступок. Ты это девушку увел из семьи, у нее был муж, был ребенок. Она тебе доверилась. Она думала, что ты возьмешь на себя ответственность за нее, за ее ребенка. Ну оплати ты ей это лечение», — говорит Погребняк.
«У вас совместная дочка. Где же дочке жить? Оставь ты ей этот дом или квартиру. Это не мужской поступок».
При этом она не одобряет и Алису. Ведь она знала, что у Аршавина уже много разводов, но все равно надеялась, что станет для него единственной.
Фото и видео: Instagram Марии Погребняк
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