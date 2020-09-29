Мария Миронова порадовала поклонников эффектным мини на пляже

Актриса Мария Миронова опубликовала эффектные фотографии в коротком белом платье и порадовала своих подписчиков.

Ярким постом с пляжными фотографиями Мария порадовалась новому достигнутому рубежу подписчиков в ее аккаунте в Instagram – теперь ее читают 250 тысяч пользователей.

«250 тысяч✊🎉✌😍. Моих ,дорогих и позитивно настроенных! Спасибо,Вам!!! Идем дальше с радостью💟», – подписала пост Мария.

Миронова часто делится с поклонниками своей жизнью в социальных сетях и с удовольствием общается с преданными подписчиками.

Пост с фотографией актрисы собрал больше 10 тысяч лайков, и почти сто восторженных комментариев.