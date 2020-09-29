Мария Миронова порадовала поклонников эффектным мини на пляже
Фото: www.instagram.com/mariya_mironova_actress/
Актриса Мария Миронова опубликовала эффектные фотографии в коротком белом платье и порадовала своих подписчиков.
Ярким постом с пляжными фотографиями Мария порадовалась новому достигнутому рубежу подписчиков в ее аккаунте в Instagram – теперь ее читают 250 тысяч пользователей.
«250 тысяч✊🎉✌😍. Моих ,дорогих и позитивно настроенных! Спасибо,Вам!!! Идем дальше с радостью💟», – подписала пост Мария.
Миронова часто делится с поклонниками своей жизнью в социальных сетях и с удовольствием общается с преданными подписчиками.
Пост с фотографией актрисы собрал больше 10 тысяч лайков, и почти сто восторженных комментариев.
Стильные фотографии произвели впечатление на подписчиков девушки. Поклонники поздравили не с новым количеством подписчиков, оценили эффектный образ и засыпали молодую актрису комплиментами и добрыми пожеланиями.
«Мария, вы одна из самых талантливых актрис. К тому же добрый, порядочный человек. Обожаю вас. И какая красавица. Счастья вам»,
«Пример для подражания. Очень красивая»,
«Мария, вы очень красивая женщина. Я с удовольствием смотрю фильмы с Вашим участием. Желаю вам всех благ»,
Вспоминают подписчики и об отце девушки:
«Мария, вам Папа гордился бы вами».
Фото и видео: Instagram Марии Мироновой
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