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Мария Миронова порадовала поклонников эффектным мини на пляже

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Фото из личного архива Марии Мироновой

Фото: www.instagram.com/mariya_mironova_actress/

В посте актриса порадовалась новому рубежу количества подписчиков.

Актриса Мария Миронова опубликовала эффектные фотографии в коротком белом платье и порадовала своих подписчиков.

Ярким постом с пляжными фотографиями Мария порадовалась новому достигнутому рубежу подписчиков в ее аккаунте в Instagram – теперь ее читают 250 тысяч пользователей.

«250 тысяч✊🎉✌😍. Моих ,дорогих и позитивно настроенных! Спасибо,Вам!!! Идем дальше с радостью💟», – подписала пост Мария.

Миронова часто делится с поклонниками своей жизнью в социальных сетях и с удовольствием общается с преданными подписчиками.

Пост с фотографией актрисы собрал больше 10 тысяч лайков, и почти сто восторженных комментариев.

Стильные фотографии произвели впечатление на подписчиков девушки. Поклонники поздравили не с новым количеством подписчиков, оценили эффектный образ и засыпали молодую актрису комплиментами и добрыми пожеланиями.

«Мария, вы одна из самых талантливых актрис. К тому же добрый, порядочный человек. Обожаю вас. И какая красавица. Счастья вам»,

«Пример для подражания. Очень красивая»,

«Мария, вы очень красивая женщина. Я с удовольствием смотрю фильмы с Вашим участием. Желаю вам всех благ»,

Вспоминают подписчики и об отце девушки:

«Мария, вам Папа гордился бы вами».

Фото и видео: Instagram Марии Мироновой

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