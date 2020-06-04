Мария Миронова похвасталась взрослым красавцем-сыном: «Отчаянный романтик, как же я тебя люблю»
Фото: Instagram Марии Мироновой
В этот четверг, 4 июня, Андрей Удалов — сын Марии Мироновой и Игоря Удалова — отмечает день рождения.
«Близнец мой, сын старший, любовь, с Днем Рождения! Ироничный и добрый, шутливый и глубокий, требовательный перфекционист и душа компании, эрудит, критик и искренний отчаянный романтик, как же я тебя люблю», — написала звездная мама под нестандартной фотографией сына.
«Маша поздравляю с днем рождением сына! Обалденная фотография», «Классное фото в стиле 20-30 годов», «Счастья Вашему сыну-красавцу, есть в кого», «Колоритный парень», «Внук Андрея Миронова.. выражение лица, как в роли Остапа Бендера деда», «Он красавец у вас», «На деда похож», «Здесь он — Кларк Гейбл», «Ну красавчик!!! Интеллект в глазах», «Одним словом: ПОРОДА!!!», «Династия!!! Добра Вам и Вашим мальчикам», «Раньше был просто сын, а теперь старший сын!!! Поздравляю!!! Красивый, талантливый», «Круто, когда мама молодая и такой взрослый сын», — обсуждают фото поклонники.
Фото и видео: Instagram
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