Мария Миронова назначила молодого мужа гендиректором нового бизнеса
В прошлом году, Мария снялась в шести проектах и в этом — планирует продолжить в том же ритме. Но актриса надеется, что в скором времени, хорошо зарабатывать получится не только в кино, а и на кондитерских изделиях для малышей. В супермаркетах и интернет-магазинах уже появилась линейка зефира с низким содержанием сахара «от Мироновой».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @mariya_mironova_actress
Идея стартапа, как это часто бывает, пришла «от необходимости»: «Когда мой младший сын Федор первый раз попробовал фруктовое пюре и дальше просил только его. В тот день я начала смотреть ассортимент детских сладких продуктов в супермаркетах, внимательно изучая составы. Обнаружила, что безопасных сладостей на прилавках просто нет! Одни «ешки», усилители вкуса и красители!», — признавалась звезда.
И запустила собственный бренд SLAD CHUKA. Но прежде, чем дело начало приносить прибыль, она «дневала и ночевала на фабрике в Тульской области, где производят ее новый товар». А название родилось от домашнего прозвища сына Федора. За финансовую сторону вопросы, отвечает друг семьи, Гор Степанян. В то время, как молодого супруга Мария назначила генеральным директором.
Но причиной такого решения, стало желание поддержать возлюбленного: «По правде говоря, Маша эту должность Андрюше подарила. Наверное, чтобы комплекс альфонса у него не развивался. В нашей тусовке про него судачат всякое», — передает ее слова «Экспресс Газета». По словам того же источника, известно, что Андрей живет в загородном доме жены и после ухода из Губернского театра, начинающий актер ни в каких проектах замечен не был.
В планах: выпустить мармелад и батончики на финиковом сиропе без сахара. К слову, с рецептурой, Мироновой помогает ее брат — во втором браке, мама Екатерина Градова, усыновила мальчика. Сегодня Алексею 30 лет и он работает шеф-поваром.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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