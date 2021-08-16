Мария Миронова назначила молодого мужа гендиректором нового бизнеса

И запустила собственный бренд SLAD CHUKA. Но прежде, чем дело начало приносить прибыль, она «дневала и ночевала на фабрике в Тульской области, где производят ее новый товар». А название родилось от домашнего прозвища сына Федора. За финансовую сторону вопросы, отвечает друг семьи, Гор Степанян. В то время, как молодого супруга Мария назначила генеральным директором.

Но причиной такого решения, стало желание поддержать возлюбленного: «По правде говоря, Маша эту должность Андрюше подарила. Наверное, чтобы комплекс альфонса у него не развивался. В нашей тусовке про него судачат всякое», — передает ее слова «Экспресс Газета». По словам того же источника, известно, что Андрей живет в загородном доме жены и после ухода из Губернского театра, начинающий актер ни в каких проектах замечен не был.

В планах: выпустить мармелад и батончики на финиковом сиропе без сахара. К слову, с рецептурой, Мироновой помогает ее брат — во втором браке, мама Екатерина Градова, усыновила мальчика. Сегодня Алексею 30 лет и он работает шеф-поваром.