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Мария Миронова, Ирина Розанова и Андрей Белый снялись в остросоциальном сериале «Садовое кольцо» о жизни современной Москвы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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На Первом канале покажут сериал «Садовое кольцо», драматическую, детективную историю из жизни современной Москвы. В один день привычный мир главной героини становиться не таким, каким он казался ей многие годы. Исчезновение родного человека заставляет ее узнать правду об окружающих ее людях и жизни, полной обмана и лжи.

На Первом канале стартует премьера сериала, продюсером которого стал Валерий Тодоровский, а режиссером — Алексей Смирнов, сын режиссера Андрея Смирнова и брат Авдотьи Смирновой. В главных ролях снялись Мария Миронова, Евгения Брик, Анатолий Белый, Ирина Розанова, Мария Голубкина, Максим Виторган и Юлия Ауг.

«Садовое кольцо» — это остросоциальное, довольно жесткое и очень яркое кино про современных жителей Москвы, принадлежащих к так называемому среднему классу, у которых все было очень хорошо в жизни и даже идеально, а потом все пошло под откос. По сюжету, 37-летней москвичке Вере Смолиной можно только позавидовать. У нее идеальная семья, в доме царит любовь, согласие и счастье. Но в один прекрасный день исчезает ее сын Илья, никто не может понять, куда он делся. Пытаясь разобраться, что произошло с ее ребенком, Вера начинает собственное расследование. И обнаруживает, что привычный мир, который окружал ее долгие годы, совсем не такой, каким казался.

Для режиссера Алексея Смирнова «Садовое кольцо» — дебютная картина. Сценарий написала Анна Козлова («Краткий курс счастливой жизни», «Развод», Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер»). Автор идеи и продюсер сериала Валерий Тодоровский: «Садовое кольцо» — проект необычный, он остросоциальный, очень жесткий. Что для меня ценно, он про нашу современную жизнь, а не про ностальгические ретро, которым переполнено наше кинопространство. Это сериал про нашу современную жизнь, откровенный, очень честный, временами даже чрезмерно, опасно честный. Мне кажется, фильм рассказывает о том новом явлении, которое есть в стране и о котором ничего не снято. То, что называется современный российский средний класс. Как они существуют в этой действительности, боятся ее или не боятся. Я думаю, многие смогут узнать в этом фильме себя и свою жизнь».

Мария Миронова так охаректеризовала свою героиню: «Садовое кольцо» Алексея Смирнова — это очень интересная для меня работа, я с удовольствием отдала ей много времени. Моя героиня много лет жила в розовых очках с богатым мужем. Потом все изменилось, и ей приходится пережить серьезнейшую драму. Она постоянно делает красивые селфи и упорно не замечает страшные вещи, которые не вписываются в картину ее идеального мира. Когда исчезает сын, Вера бросается на его поиски. И тут розовые очки, которые она носила всю жизнь, с нее спадают. Это даже не психологическая драма, а триллер. По сложности и напряжению я могу сравнить эту работу с «Федрой», которую играла в спектакле Андрея Жолдака. Но там репетиции длились полтора месяца, а здесь — три. У меня почти не было выходных дней».

Фото: пресс-служба

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