Мария Миронова, Ирина Розанова и Андрей Белый снялись в остросоциальном сериале «Садовое кольцо» о жизни современной Москвы

На Первом канале стартует премьера сериала, продюсером которого стал Валерий Тодоровский, а режиссером — Алексей Смирнов, сын режиссера Андрея Смирнова и брат Авдотьи Смирновой. В главных ролях снялись Мария Миронова, Евгения Брик, Анатолий Белый, Ирина Розанова, Мария Голубкина, Максим Виторган и Юлия Ауг.

«Садовое кольцо» — это остросоциальное, довольно жесткое и очень яркое кино про современных жителей Москвы, принадлежащих к так называемому среднему классу, у которых все было очень хорошо в жизни и даже идеально, а потом все пошло под откос. По сюжету, 37-летней москвичке Вере Смолиной можно только позавидовать. У нее идеальная семья, в доме царит любовь, согласие и счастье. Но в один прекрасный день исчезает ее сын Илья, никто не может понять, куда он делся. Пытаясь разобраться, что произошло с ее ребенком, Вера начинает собственное расследование. И обнаруживает, что привычный мир, который окружал ее долгие годы, совсем не такой, каким казался.

Для режиссера Алексея Смирнова «Садовое кольцо» — дебютная картина. Сценарий написала Анна Козлова («Краткий курс счастливой жизни», «Развод», Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер»). Автор идеи и продюсер сериала Валерий Тодоровский: «Садовое кольцо» — проект необычный, он остросоциальный, очень жесткий. Что для меня ценно, он про нашу современную жизнь, а не про ностальгические ретро, которым переполнено наше кинопространство. Это сериал про нашу современную жизнь, откровенный, очень честный, временами даже чрезмерно, опасно честный. Мне кажется, фильм рассказывает о том новом явлении, которое есть в стране и о котором ничего не снято. То, что называется современный российский средний класс. Как они существуют в этой действительности, боятся ее или не боятся. Я думаю, многие смогут узнать в этом фильме себя и свою жизнь».