«Ситцевая свадьба»: Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @welcometomaria
20-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж 7 сентября 2020 года. Тогда пара расписалась в Грибоедовском загсе Москвы в присутствии самых близких. А свадебный букет поймала мама невесты актриса Любовь Толкалина.
Несмотря на то что папа девушки перед свадьбой был категорически против такого союза из-за большой разницы в возрасте, он все же принял решение дочери. Во многом потому, что и сам старше своей бывшей супруги Любови Толкалиной на 13 лет.
Красивая фотосессия, которой Мария поделилась с подписчиками, — редкость для пары. Если для Марии публичность — привычное явление, то для ее мужа — это настоящий стресс. «Ровно год назад я вышла замуж за одного замечательного человека, который так не любит фотографироваться», — с юмором подписала публикацию девушка. Как и свадьбу, годовщину счастливые супруги решили отметить в узком кругу, пригласив только самых близких друзей.
Фото и видео: Instagram