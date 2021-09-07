«Ситцевая свадьба»: Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем

Несмотря на то что папа девушки перед свадьбой был категорически против такого союза из-за большой разницы в возрасте, он все же принял решение дочери. Во многом потому, что и сам старше своей бывшей супруги Любови Толкалиной на 13 лет.

Красивая фотосессия, которой Мария поделилась с подписчиками, — редкость для пары. Если для Марии публичность — привычное явление, то для ее мужа — это настоящий стресс. «Ровно год назад я вышла замуж за одного замечательного человека, который так не любит фотографироваться», — с юмором подписала публикацию девушка. Как и свадьбу, годовщину счастливые супруги решили отметить в узком кругу, пригласив только самых близких друзей.