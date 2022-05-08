Мария Машкова призналась, на какой поступок пошла ради нее умирающая от рака Евгения Брик

Популярная актриса Мария Машкова была весьма востребована в России, однако в какой-то момент она предпочла семейную жизнь карьере и уехала вместе с мужем из страны. Сейчас супруги вместе с дочерями проживают в Лос-Анджелесе и, кажется, вполне счастливы, если бы не одно но. Оказалось, что на Западе таланты Марии не востребованы. Актриса активно ходила по кастингам, но покорить Голливуд ей так и не удалось.

Все бы на этом могло и закончится, если бы не один неожиданный звонок. Ей предложили поучаствовать в съемках фантастической ленты «МКС» Габриэлы Каупертуэйт. В процессе работы Мария узнала, что изначально эта роль предназначалась Евгении Брик, которая не могла сниматься из-за тяжелой болезни. Актриса тут же предложила вместо себя замену, поэтому Марию утвердили практически без проб, хватило лишь предварительного общения.