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Мария Машкова призналась, на какой поступок пошла ради нее умирающая от рака Евгения Брик

Дочь знаменитого актера Владимира Машкова долго и безуспешно пыталась построить карьеру за границей, но ничего путного из этого так и не получилось. И только благородный поступок Евгении Брик помог изменить ситуацию.
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Евгения Брик

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная актриса Мария Машкова была весьма востребована в России, однако в какой-то момент она предпочла семейную жизнь карьере и уехала вместе с мужем из страны. Сейчас супруги вместе с дочерями проживают в Лос-Анджелесе и, кажется, вполне счастливы, если бы не одно но. Оказалось, что на Западе таланты Марии не востребованы. Актриса активно ходила по кастингам, но покорить Голливуд ей так и не удалось.

Все бы на этом могло и закончится, если бы не один неожиданный звонок. Ей предложили поучаствовать в съемках фантастической ленты «МКС» Габриэлы Каупертуэйт. В процессе работы Мария узнала, что изначально эта роль предназначалась Евгении Брик, которая не могла сниматься из-за тяжелой болезни. Актриса тут же предложила вместо себя замену, поэтому Марию утвердили практически без проб, хватило лишь предварительного общения.

Мария со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым

Мария со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым

Фото: соцсети

«Я ей сразу же позвонила и спросила, неужели это ее «подгон». Она в ответ поинтересовалась, а разве я бы так не сделала? Возникла такая пауза. И я подумала, какой же она все же крутой человек. Все так по-честному. Когда ты столько лет пробуешься и вот так взять кого-то посоветовать? Не знаю, смогла бы я», — поразилась поступку Евгении Брик актриса в недавнем интервью.

Фото: Global Look Press

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