Оперная певица выбрала странный аутфит на открытие Одесского кинофестиваля

Появление Марии Максаковой на светских мероприятиях всегда вызывает бурную реакцию поклонников оперной дивы. Оригинальные образы стали визитной карточкой певицы. Так, Мария появилась на открытии Восьмого Одесского международного кинофестиваля в белом наряде, который дополнила меховой накидкой, несмотря на жаркую погоду.

Мария Максакова

Поклонники оперной дивы удивились такому выбору наряда. Многие из них считают, что светлые платья для Максаковой неуместны, поскольку она должна носить траур. Напомним, супруг Марии — депутат Денис Вороненков — был застрелен 23 марта 2017 года в Киеве.

Но нашлись и те, кому аутфит оперной певицы пришелся по душе: «Маша, Вы невероятная красавица!!!», «Царица!», «Вы роскошна и изумительна! 😻 Ангельский образ».

Мария Максакова

А вам нравится образ Марии Максаковой?