Мария Максакова считает, что ее детям удобнее держать сторону отца: «Богатый папа, сытая жизнь»

«Вообще я поставлена в такое положение, в котором даже самое толстокожее существо на земле почувствовало бы себя уязвимым. Я люблю своих детей. И думала: пройдет время, расставит все на свои места и наши отношениях улучшатся, вернутся в русло. Но получилась клякса, которая надолго останется в памяти. Я не раз обращалась к сыну и дочери, но, скорее всего, им мою точку зрения даже не хочется слышать — им так удобно: есть богатый папа — сытая жизнь. Не верю, что они совсем уж такие бессовестные и не понимают. Проще идти на поводу у прихотей Тюрина. А после последнего разговора с моей дочерью Люсенькой я убедилась, что когда я говорила про нее "злюсенька", то как мать преуменьшала объемы неприятностей. Все-таки Люсенька — это уменьшительно-ласкательное от имени Люцифер».

Ранее она рассказывала, что муж испортил ее отношения с близкими, а сама она пострадала от него:

«Когда Тюрин понял, что я настроена решительно уйти от него, начался ад. Он запер меня в доме с детьми. Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму», — вспоминала Максакова.