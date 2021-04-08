Мария Максакова рассказала о тяжелых родах — «Я кашляла кровью»

Несколько лет назад певица могла стать мамой двойни, однако сильный стресс, вызванный нападками на ее супруга, депутата Госдумы, спровоцировал выкидыш. Денис Вороненков, муж Максаковой, помогал ей пережить трагедию. «Говорил, что у меня получится забеременеть еще раз. Если бы я не забеременела, то я бы сгрызла себя. Через три месяца я узнала, что жду ребенка», — вспомнила Мария.

Денис Вороненков был убит в марте 2017 года. Мария в интервью ранее призналась, что уже устала лить слезы. Отношения с матерью погибшего депутата у артистки не сложились — женщина узнала о свадьбе сына постфактум.