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Мария Максакова рассказала о сложных отношениях с матерью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Facebook Марии Максаковой

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Актриса Людмила Максакова отказывается общаться со скандально известной дочерью.

В минувшем году знаменитую оперную певицу Марию Максакову настигло горе — в Киеве был убит ее супруг, депутат Госдумы Денис Вороненков. За год до гибели Вороненкова пара переехала в Украину, и это сильно повлияло на отношения Марии с матерью — знаменитой актрисой Людмилой Максаковой.

В интервью изданию rus.DELFI.lv Мария Максакова призналась, что эти отношения никогда не были простыми: «Это сложно сделать. Безусловно, я не сторонница конфликта с мамой, но она сама выбрала свой путь. Я пробовала поздравить ее с днем рождения, позвонила ей — она трубку бросила. Насильно мил не будешь. Надо признать, иногда ей было приятно побыть в роли моей мамы, но в целом, она меня никогда особо не любила, а сейчас, видимо, все обострилось».

Напомним, не так давно стало известно, что спустя полтора года после гибели Дениса Вороненкова Мария вышла замуж за Далхата Халаева. Однако практически сразу у супругов возникли проблемы. СМИ сообщили, что после того, как звезда переписала на Далхата квартиру на Краснопресненской набережной, мужчина выставил недвижимость на продажу и быстро нашел покупателя. «Шокированная предательством артистка подала заявление в суд с требованием вернуть ей недвижимость», — передавал StarHit.

Фото: facebook

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