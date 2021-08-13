Мария Максакова рассказала, из-за чего облысела и потеряла шикарные волосы

«Через несколько месяцев после гибели мужа я коротко постриглась. Тогда большая часть моей шевелюры попросту оставалась на подушке. Таким образом мой организм реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять клочки волос, и я просто пошла к парикмахеру», — рассказала она.

Восстанавливаться она начала только теперь.