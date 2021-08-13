Мария Максакова рассказала, из-за чего облысела и потеряла шикарные волосы
Мария Максакова в YouTube-шоу Doctor Style призналась ведущему, почему была вынуждена поменять образ — роскошные длинные светлые волосы она отрезала. Как оказалось, после смерти своего супруга она находилась в депрессии и начала терять волосы.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mariamaksakova
«Через несколько месяцев после гибели мужа я коротко постриглась. Тогда большая часть моей шевелюры попросту оставалась на подушке. Таким образом мой организм реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять клочки волос, и я просто пошла к парикмахеру», — рассказала она.
Восстанавливаться она начала только теперь.
«Я обрела вкус к окружающему, у меня появился кураж», — признается она.
Сейчас у Марии есть немало проблем — она судится с собственными детьми. Однако на них она, как сама признается, не в обиде — их действиями руководит отец, ее бывший муж.
«Любой бы на моем месте расстроился, если бы дети пытались через суд принуждать к дарению квартиры. Это Тюрин требует, а наши дочь и сын всего лишь марионетки в его руках. Словом, тяжелый период...».
Фото: Instagram Марии Максаковой
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