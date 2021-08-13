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Мария Максакова рассказала, из-за чего облысела и потеряла шикарные волосы

Оперная певица вынуждена вести нелегкую борьбу со своими сыном и дочерью, которые хотят отобрать у нее квартиру. Управляет их действиями бывший супруг звезды и отец детей, который руководствуется меркантильными целями.
Мария Максакова рассказала, из-за чего облысела и потеряла шикарные волосы

Мария Максакова в YouTube-шоу Doctor Style призналась ведущему, почему была вынуждена поменять образ — роскошные длинные светлые волосы она отрезала. Как оказалось, после смерти своего супруга она находилась в депрессии и начала терять волосы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Максакова

Фото: @mariamaksakova

«Через несколько месяцев после гибели мужа я коротко постриглась. Тогда большая часть моей шевелюры попросту оставалась на подушке. Таким образом мой организм реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять клочки волос, и я просто пошла к парикмахеру», — рассказала она.

Восстанавливаться она начала только теперь.

«Я обрела вкус к окружающему, у меня появился кураж», — признается она.

Сейчас у Марии есть немало проблем — она судится с собственными детьми. Однако на них она, как сама признается, не в обиде — их действиями руководит отец, ее бывший муж.

«Любой бы на моем месте расстроился, если бы дети пытались через суд принуждать к дарению квартиры. Это Тюрин требует, а наши дочь и сын всего лишь марионетки в его руках. Словом, тяжелый период...».

Фото: Instagram Марии Максаковой

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