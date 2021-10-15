«У меня нет такой зарплаты»: какие алименты должна будет платить Мария Максакова по решению суда
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Фото: East News
«Он просил в отношении двух детей 1/3 от всех доходов Максаковой-Игенбергс до достижения сыном совершеннолетнего возраста, а после — 1/4 в отношении дочери», — рассказала пресс-служба суда, сообщает «StarHit».
Максакова считает решение суда необоснованным: «Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили исходя из двойного прожиточного минимума. Пока даже не понимаю, как это возможно. Наверное, в своих голубых мечтах Тюрин воображает, как порол бы меня плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворятся частично».
У 44-летней оперной певицы Марии Максаковой помимо дочери Людмилы и сына Ивана есть еще старший ребенок Илья от предыдущих отношений.
Фото и видео: East News