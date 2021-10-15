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«У меня нет такой зарплаты»: какие алименты должна будет платить Мария Максакова по решению суда

Оперная певица уже несколько лет не общается с сыном и дочерью от бизнесмена Владимира Тюрина. Бывший гражданский супруг запретил Марии видеться с детьми, а теперь отсудил у нее алименты на их содержание. Максакова была удивлена сумме, которую ей теперь придется выплачивать наследникам до их совершеннолетия.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Максакова

Фото: East News

«Он просил в отношении двух детей 1/3 от всех доходов Максаковой-Игенбергс до достижения сыном совершеннолетнего возраста, а после — 1/4 в отношении дочери», — рассказала пресс-служба суда, сообщает «StarHit».

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Максакова считает решение суда необоснованным: «Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили исходя из двойного прожиточного минимума. Пока даже не понимаю, как это возможно. Наверное, в своих голубых мечтах Тюрин воображает, как порол бы меня плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворятся частично».

У 44-летней оперной певицы Марии Максаковой помимо дочери Людмилы и сына Ивана есть еще старший ребенок Илья от предыдущих отношений.

Фото и видео: East News