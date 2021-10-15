«У меня нет такой зарплаты»: какие алименты должна будет платить Мария Максакова по решению суда

Максакова считает решение суда необоснованным: «Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили исходя из двойного прожиточного минимума. Пока даже не понимаю, как это возможно. Наверное, в своих голубых мечтах Тюрин воображает, как порол бы меня плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворятся частично».

У 44-летней оперной певицы Марии Максаковой помимо дочери Людмилы и сына Ивана есть еще старший ребенок Илья от предыдущих отношений.