Оперная дива Мария Максакова рассказала о будущем ребенка от Дениса Вороненкова и объяснила, почему не видится с детьми от первого брака

Сегодня гостьей премьерной программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия1» стала известная оперная певица Мария Максакова. Вдова Дениса Вороненкова поделилась своими планами, мыслями, болью, объяснила, почему не видится с детьми от первого брака, а также обнародовала неизвестные ранее фотографии своего сына и личную переписку с его отцом. Телефон Дениса и его сообщения Мария до сих пор хранит у себя. Последнее его послание рассказывало о радостном событии. «Он мне написал, что главред в восторге от интервью, оно читается на одном дыхании», — поделилась супруга политика. Она хотела перечитать материал и потом, оценив, ответить, но не успела: раздался выстрел.

Воспоминания о дне, когда Максакова потеряла мужа, до сих пор вызывают у нее слезы: «Утром я осталась дома, спать. Мне он сказал: "ты не выспалась, не иди на встречу". Мне позвонила моя помощница. Дальше я уже видела экран телевизора, я побежала. Конечно, я надеялась, что он живой. Мне сказали, что один погиб, другой ранен. Я надеялась. Как-то так». Вдова с честью приняла свою судьбу: решила, что ни таблетки, ни алкоголь ей не нужны. Она пыталась защитить честь Вороненкова, когда пресса ополчилась на него. «Да, я за него боролась, изо дня в день. Я решила, что встану на ноги, я воспитаю сына, я буду чтить память своего мужа до конца своих дней, я буду ходить к нему на могилу», — призналась любящая женщина, показав Андрею Малахову полную нежности личную переписку и семейный фотоальбом. Максакова уже сейчас знает, как сложится жизнь ее маленького сына. Мальчик отправится в кадетское училище, в «Суворовку» — как хотел папа.