Мария Максакова показала новые фотографии ребенка Дениса Вороненкова и обнародовала личную переписку с ним
Сегодня гостьей премьерной программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия1» стала известная оперная певица Мария Максакова. Вдова Дениса Вороненкова поделилась своими планами, мыслями, болью, объяснила, почему не видится с детьми от первого брака, а также обнародовала неизвестные ранее фотографии своего сына и личную переписку с его отцом.
Телефон Дениса и его сообщения Мария до сих пор хранит у себя. Последнее его послание рассказывало о радостном событии. «Он мне написал, что главред в восторге от интервью, оно читается на одном дыхании», — поделилась супруга политика. Она хотела перечитать материал и потом, оценив, ответить, но не успела: раздался выстрел.
Воспоминания о дне, когда Максакова потеряла мужа, до сих пор вызывают у нее слезы: «Утром я осталась дома, спать. Мне он сказал: "ты не выспалась, не иди на встречу". Мне позвонила моя помощница. Дальше я уже видела экран телевизора, я побежала. Конечно, я надеялась, что он живой. Мне сказали, что один погиб, другой ранен. Я надеялась. Как-то так».
Вдова с честью приняла свою судьбу: решила, что ни таблетки, ни алкоголь ей не нужны. Она пыталась защитить честь Вороненкова, когда пресса ополчилась на него. «Да, я за него боролась, изо дня в день. Я решила, что встану на ноги, я воспитаю сына, я буду чтить память своего мужа до конца своих дней, я буду ходить к нему на могилу», — призналась любящая женщина, показав Андрею Малахову полную нежности личную переписку и семейный фотоальбом.
Максакова уже сейчас знает, как сложится жизнь ее маленького сына. Мальчик отправится в кадетское училище, в «Суворовку» — как хотел папа.
А пока мама посвящает ему максимум времени — учится на ошибках прошлого, когда доверила воспитание наследников другой женщине, которая впоследствии встала на сторону ее бывшего мужа. Но тогда у нее не было выхода: «Когда я уносила ноги от их отца, то я понялв, что ме рассчитывать не на кого».
К прохладному отношению к себе старших детей Мария старается относиться философски. Она уверена, что их настраивают против нее. «Если мой ребенок 13 лет хочет со мной повидаться, он нашел бы способ. Он уже достаточно взрослый. Сужу по себе. В его возрасте мне бы навязать было невозможно», — констатировала она.
Раньше их общение было безоблачным, даже с ее вторым мужем наследники прекрасно ладили. «Дети его обожали. Для Ильи вообще не было никакого авторитета кроме него», — сообила она. Сейчас сын не горит желанием лететь в Киев, а с дочерью Люсей мама и вовсе общалась пару раз.
В финале передачи Андрей рассказал о том, что умолчала Мария: после переезда в Украину и смерти мужа она стала петь в церковном хоре, и каждый раз она молится за упокой души любимого. «Это — огромная любовь, которую у меня нельзя отобрать. Только со мной сделать что-то подобное. Пока я жива, я буду его любить», — говорила она.
Однако вдова не зарекается: возможно, когда-то она встретит другого мужчину: «Любовь это такое дело… любовь нечаянно нагрянет - это все решается на небесах и одно от другого не зависит. Насколько во мне возможно зарождение этих чувств — время покажет».
Фото: кадры из передачи