Соцсети и СМИ обсуждают новое лицо Марии Максаковой

Красота Марии Максаковой — рукотворна, уверены пользователи Сети. Оперная дива выглядела прекрасно в интервью с Андреем Малаховым, которое снималось для передачи «Прямой эфир» в Киеве. Вчера, на снимках, анонсируюших ее сольный концерт, оперная дива выглядела еще более яркой.

На новых фото Мария изображена с Патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом, которого она первым пригласила на свое выступление на Украине. Конечно, певицу могла преобразить радость от новых начинаний. Но разительные изменения произлшди всего за несколько дней, да и лицо певицы сильно изменилось и выглядит немного опухшим — передает «СтарХит» мнение подписчиков звезды. На встрече с Малаховым она выглядела безупречно, и никаких заметных следов вмешательств хирурга или косметических инъекций не было видно.