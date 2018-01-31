40-летняя оперная певица Мария Максакова неожиданно призналась в новом интервью, что еще в прошлом году подписала отказ от старшего сына Ильи и дочери Люды.

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова очень противоречиво отзывалась о старших детях, которых оставила в России, переехав с супругом и младшим сыном на Украину.

Оказалось, что у певицы уже нет родительских прав — она подписала отказ от Ильи и Люды через месяц после убийства мужа в Киеве. Сейчас дети живут с отцом, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, в Санкт-Петербурге.