Мария Максакова обратилась к старшему сыну, с которым не общается: «Самое тяжелое — ждать нашу встречу»
Мария — мама троих детей, но старшие, Илья и Людмила, проживают с отцом — Владимиром Тюриным, а с ней совсем не общается. Мария убеждена: против нее и сына, и дочь настраивает папа. Но певица зла на детей не держит и сегодня, в день рождения старшего ребенка, обратилась к нему через Instagram.
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Фото: Личный Instagram @mariamaksakova
И сердечно поздравила: «Мой дорогой сын, я тебя безгранично люблю с первого мгновенья. Все безумие, которое происходит и разлучает нас, скоро закончится. Самое тяжелое в моей жизни — это ждать нашу встречу. Я очень по тебе скучаю!», — написала она под подборкой фотографий, где мальчик еще маленький.
Младший сын Иван, рожденный в браке с ныне покойным Денисом Вороненковым, живет с мамой. Вокруг имени Марии много скандалов и недосказанностей: в связи с убийством мужа, запретом на общение с детьми, сложные отношения с мамой, Людмилой Максаковой, и их спорное родство с одним из советских вождей. Но, несмотря на это, главное для материнского сердца — это быть рядом со своими детьми. И Мария продолжает верить, что однажды так обязательно будет.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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