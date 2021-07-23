Мария Максакова обратилась к старшему сыну, с которым не общается: «Самое тяжелое — ждать нашу встречу»

Младший сын Иван, рожденный в браке с ныне покойным Денисом Вороненковым, живет с мамой. Вокруг имени Марии много скандалов и недосказанностей: в связи с убийством мужа, запретом на общение с детьми, сложные отношения с мамой, Людмилой Максаковой, и их спорное родство с одним из советских вождей. Но, несмотря на это, главное для материнского сердца — это быть рядом со своими детьми. И Мария продолжает верить, что однажды так обязательно будет.