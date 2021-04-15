Мария Максакова и другие звезды, судившиеся со своими родителями и детьми
Фото: Instagram/@mariamaksakova
Как говорится в документах Пресненского суда, иск подан от имени несовершеннолетних Ильи и Людмилы Максаковых-Игенбергс. Когда-то эту недвижимость звезде подарил отец, цена 260-метровых апартаментов — около 200 миллионов рублей.
Вероятно, действиями детей руководит бывший муж певицы — Владимир Тюрин. Он будет представлять в процессе интересы дочери. Как пишет «СтарХит», это не первое его посягательство на имущество бывшей жены.
Максакова отметила, что Тюрин хочет получить квартиру, несмотря ни на что, и пытается мешать певице во всех делах. «Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней», — подчеркнула она. Максакова добавила, что не против сделать приятное наследникам, но понимает, что за всем этим стоит их отец. По ее словам, дочь и сын, скорее всего, и не подозревают, что судятся с родной матерью.
В отношениях с криминальным авторитетом Тюриным Максакова родила двоих детей, сейчас они проживают в Москве с отцом. Третий сын, который родился в браке с Денисом Вороненковым (убит киллером в Киеве), живет с Марией Максаковой на Украине.
Фото: picture-alliance.com
История оперной певицы — не единственная, когда звезды судились с самыми родными людьми. В ноябре 2020 года суд в Лос-Анджелесе рассмотрел дело певицы Бритни Спирс против ее отца. Борьбу за его отстранение от роли опекуна певица начала в августе прошлого года. Она добивалась, чтобы опеку разделили ее личный менеджер и финансовая компания.
Исполнительница заявила, что боится отца и не станет снова выступать с концертами, пока он управляет ее делами. Отец Бритни, Джейми Спирс, распоряжается ее делами уже 12 лет. В 2008 году суд наделил его этими полномочиями после череды скандальных инцидентов, спровоцированных проблемами с психическим здоровьем певицы.
Фото: Instagram/@mstinalawson
Рекордсменка по количеству «Грэмми» (у нее их 28) певица Бейонсе судилась со своим отцом Мэтью Ноулзом, хотя именно он когда-то приложил усилия к ее восхождению на пьедестал. В 2011 году Бейонсе узнала, что отец втихаря присваивал ее гонорары и проводил многомиллионные аферы. Знаменитость подала в суд на него в 2015 году.
Фото: picture-alliance.com
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин тоже судился с родителями. Он быстро стал одним из самых талантливых детей-актеров всех времен. После расставания с супругой его отец Критофер Корнелиус из-за злости на свою бывшую жену намеренно начал саботировать карьеру детей (Калкин — третий из семи детей), отозвав родительское согласие на то, чтобы его сыновья снимались в фильмах. Маколею тогда было 15 лет, и он решил, что вместо того, чтобы выбирать одного из родителей, он откажется от их опеки через суд, чтобы иметь возможность контролировать свои собственные доходы.
Фото: picture-alliance.com
Певица и актриса Рианна судилась со своим отцом Рональдом Фенти. Звезда обвинила его в коммерческом использовании разработанных ею брендов Fenty Beauty и Savage & Fenty. Девушка выпускает под этими марками одежду и косметику, однако Фенти использует их для развития собственного бизнеса. Так, отец Рианны пытался зарегистрировать товарный знак Fenty для отелей, а позже организовать концертный тур дочери в Латинскую Америку за 15 миллионов долларов. При этом звезда несколько раз просила отца не использовать ее имя в своих целях.
Фото: picture-alliance.com
Американская актриса Дрю Бэрримор прославилась в кино еще в семь лет. Ее мать, Джейд Бэрримор, с детства водила Дрю в клубы. Из-за этого актриса начала курить, пить алкоголь, а в 13 лет вовсе попала в реабилитационный центр для наркоманов.
У актрисы сложилось впечатление, что ее мать интересуют только гонорары от ролей. В 15 лет актриса обратилась в суд и освободилась от опеки родителей. При этом мать распродала все детские вещи дочери. Актриса неоднократно жаловалась в интервью, что мать пустила с молотка все детские воспоминания.
Фото: Instagram/@mariamaksakova, Instagram/@mstinalawson, Global Look Press, picture-alliance.com
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