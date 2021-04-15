Мария Максакова и другие звезды, судившиеся со своими родителями и детьми

Максакова отметила, что Тюрин хочет получить квартиру, несмотря ни на что, и пытается мешать певице во всех делах. «Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней», — подчеркнула она. Максакова добавила, что не против сделать приятное наследникам, но понимает, что за всем этим стоит их отец. По ее словам, дочь и сын, скорее всего, и не подозревают, что судятся с родной матерью.

В отношениях с криминальным авторитетом Тюриным Максакова родила двоих детей, сейчас они проживают в Москве с отцом. Третий сын, который родился в браке с Денисом Вороненковым (убит киллером в Киеве), живет с Марией Максаковой на Украине.