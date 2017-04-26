На днях стало известно, что первая жена погибшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юлия за несколько дней до смерти мужчины пыталась выписать его из квартиры на Тверской улице. Спустя время иск, конечно, был отозван по причине гибели Дениса, а после вдова Вороненкова Мария Максакова узнала, что может и вовсе остаться без наследства мужа.

В разговоре с «Московским комсомольцем» оперная дива сообщила, что у Дениса и его бывшей жены были договоренности о разделе имущества, однако Юлия их всячески игнорировала: «Не мытьем, так катаньем. В том числе именно из-за нее Денис находился в несколько стесненном положении в последнее время. А так бы он, может, нанял бы себе другую охрану, и жили бы мы иначе, и, может быть, он вообще жив был до сих пор.». По словам Марии, сам брак для Юлии был своего рода «инвестицией», а все наследство должно быть разделено между детьми, так что общий годовалый сын Максаковой и Вороненкова так же может получить свою долю.

Кроме того, артистка крайне возмущена меркантильностью бывшей жены депутата и отметила, что сама она жила с Денисом исключительно по любви: «До какой степени люди могут быть алчными, меркантильными! Он им, видите ли, мешал, там в квартире, прописанный! Понять не могу! То ли они продавать ее хотели, а без его согласия не могли?.. Это же я с Денисом жила по любви, из-за любви и ничего, кроме любви, мне от него не надо было.».

Мария также намекнула, что Юля сама может остаться без наследства, поскольку основным источником дохода для нее был брак с депутатом: «Просто ей надо объяснить, что мы у нее так же можем все это забрать, как это она сама сейчас пытается сделать. Просто на фига мне нужна квартира, где половина тебе не принадлежит?! А ей принадлежит ее супружеская половина и больше ни-че-го. Вот так.», - заключила певица.

Артистка откровенно рассказала, что Денису было обидно за такое отношение после стольких лет брака и что последние годы своей жизни он был очень счастлив: «Мы с Денисом разговаривали о том, как обидно ему было после 18 лет совместной жизни получить к себе такое отношение. Ну, хоть два года он был счастлив. Он же ко мне не просто ушел, а прямо ринулся, хотел отогреться возле нормального человека...».

Фото: global look press