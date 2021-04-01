Анастасия Макеева: «Не знаю, чем занималась его жена»

Анастасия Макеева стала героиней шоу «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой. В анонсе она рассказала о ситуации с бывшей женой и семьей своего нового возлюбленного Романа.

Актрису осудили многие подписчики — ради нее мужчина, который приехал на заработки, оставил в другой стране семью с детьми и перестал помогать им, решив начать новую жизнь с артисткой.

Сама Макеева довольно агрессивно реагирует на все замечания и заявляет, что ничего такого в этом не видит.

Она отметила, что с первого дня знала, что он женат, и добавила, что «увести» мужчину из семьи нельзя, ведь он не баран.

Кроме того, она отпустила несколько нелестных комментариев в адрес жены Романа.

«У него дети выросли в машине. Не знаю, чем она занималась», — говорит Макеева.

Ранее на связь с журналистами вышла жена Романа, которая рассказала, что муж уехал на заработки к Макеевой, на которую работал, а о том, что он ушел к другой женщине, она узнала из социальных сетей. Она отметила, что он никак не интересуется детьми и не помогает материально, из-за чего она терпит бедственное положение.